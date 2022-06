Doctor Strange : quel est le chiffre d’affaires du film Disney jusqu’à présent ?

in

A partir de ce mercredi, le film réalisé par Sam Raimi sera disponible dans le catalogue Disney+. C’est le cinquième film à sortir depuis l’apparition de la plateforme.

©IMDBLe film est sorti en salles début mai.

Après une longue attente, à partir d’aujourd’hui, il sera disponible dans le catalogue de Disney+ le dernier film de Univers cinématographique Marvel (MCU) pour aller au cinéma : Doctor Strange dans le multivers de la folie. Protagonisée par Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez et Benedict WongIl a été réalisé par sam raimi et a été reçu avec un taux d’approbation acceptable de 74 % sur la page des avis par excellence, Tomates pourries.

L’histoire de Doctor Strange dans le multivers de la folie se rapporte directement aux faits vus dans Spider-Man : pas de chemin vers la maison et en WandaVision. Dans ce film, l’histoire se concentre sur l’apparition de Amérique Chávez, une jeune femme qui a la capacité de se déplacer dans différents univers et qui est persécutée par une force mystérieuse qui veut la tuer. Pour ca, Stephen Étrange il deviendra un allié clé pour la sauver ainsi que la réalité telle que nous la connaissons.

47 jours après la sortie en salles, Doctor Strange dans le multivers de la folie finalement arrivé à Disney+ pour le plaisir de ceux qui sont allés le voir au cinéma et de tous ceux qui attendaient de le voir chez eux. Dans un contexte où la pandémie semble appartenir au passé et où les spectateurs reviennent au cinéma sans problème, comment le film réalisé par sam raimi?

+Combien d’argent la suite de Doctor Strange a-t-elle rapporté ?

Selon les chiffres officiels collectés par la page Mojo au box-officeoù se trouvent toutes les statistiques liées au monde du cinéma, Doctor Strange dans le multivers de la folie est sur le point d’entrer dans le club du milliard. À ce jour, il a levé plus de 943 millions de dollars, dont 43 % ont été reçus aux États-Unis (environ 406,5 millions) et les 57 % restants ont été reçus du marché international (537,8 millions).

+Comment va Doctor Strange 2 actuellement

A quelques jours de l’arrivée d’un nouveau film de la MCU aux théâtres, la représentation de Doctor Strange dans le multivers de la folie les performances chutent considérablement. Loin derrière se trouvaient les près de 190 millions de dollars qu’il a rapportés lors de son week-end d’ouverture, où il a été projeté dans plus de 4 500 salles à travers le monde. Le film rapporte actuellement en moyenne un peu moins de 2 millions de dollars par jour au box-office, et cela pourrait être encore plus affecté par son arrivée en Disney+.

