Disney rompt les liens avec le réalisateur Lightyear de Pixar et le producteur qui ont contribué au succès de Toy Story 2

Disney a récemment fait un geste sismique en licenciant plusieurs de ses employés Pixar, y compris Année-lumière directeur Angus Mac Lane et la productrice Galyn Susman, acclamée pour son rôle central dans le sauvetage Histoire de jouets 2 de la perte totale. Cette vague de licenciements a été déclenchée par les performances décevantes de Lightyear au box-office selon ..





Malgré un budget conséquent de 200 millions de dollars, Années lumière brut a à peine dépassé ses coûts de production, le marquant comme un flop considérable pour Disney. Cet échec inattendu a déclenché une refonte au sein du studio d’animation, entraînant le licenciement de plus de 70 dirigeants, dont le vice-président de la publicité mondiale de Pixar, Michael Agulnek.

Cependant, les défis auxquels Disney est confronté vont plus loin que l’échec d’un seul film. Depuis un certain temps maintenant, le géant du divertissement est aux prises avec des problèmes financiers, dont les racines remontent au mandat bref et troublé du PDG Bob Chapek. Ces problèmes sont devenus si importants que l’ancien PDG Bob Iger, qui avait initialement pris sa retraite, s’est senti obligé de revenir et de reprendre la barre.

Le flop au box-office de Lightyear n’était qu’une partie de la raison

En plus de ces difficultés financières, le service de streaming de Disney, Disney +, n’a pas réussi à fournir la manne financière attendue, plaçant la société dans une situation plus difficile. Cette situation difficile a été encore exacerbée par la stratégie de l’entreprise consistant à pousser Marvel Studios et Lucasfilm à se tourner vers la génération de contenu pour Disney + plutôt que de créer des productions sur grand écran.

En réponse à l’avenir incertain du streaming, Disney a cherché à revigorer ses sources de revenus grâce à ses sorties en salles. Cependant, cette stratégie a trébuché avec les échecs jumeaux de Strange World et Lightyear, ajoutant du carburant aux défis croissants de l’entreprise.

Notamment, ces échecs au box-office n’étaient pas le résultat d’un désintérêt du public – un fait mis en évidence par le succès retentissant de Les Super Mario Bros. film, qui a rapporté étonnamment plus d’un milliard de dollars au box-office en moins d’un mois. Au lieu de cela, les défauts de Monde étrange et Année-lumière peut être attribué à un marketing médiocre et aux risques inhérents à la sauvegarde d’une nouvelle propriété intellectuelle (IP) dans le cas de Strange World, et à la complexité d’un projet dirigé par une IP établie, comme avec Lightyear.

Les récentes mises à pied, qui font partie des mesures de réduction des coûts de Disney, sont apparemment une réponse à ces pressions qui s’accumulent. Ces licenciements, qui s’étendent à Disney + et Hulu, signalent un changement significatif dans la stratégie de Disney alors que l’entreprise est aux prises avec ses défis financiers. Comme Histoire de jouets 5 commence son parcours de développement, Disney est confronté à la tâche ardue de réaligner la trajectoire de Pixar et d’assurer la viabilité de son studio d’animation séparé. Le temps presse pour Disney de stabiliser sa situation financière et d’éviter la chute potentielle de l’un des principaux acteurs de l’industrie.