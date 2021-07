« Bitter Land » : comment et à quelle heure voir la première du feuilleton turc « Bir Zamanlar Çukurova »

« Terre amère» (« Bir Zamanlar Çukurova » dans sa langue d’origine) série produite par Tims & B Productions pour ATV en 2018 sera présentée en première ce dimanche 4 juillet en Espagne. Après le succès de « Mujer » (« Kadın ») et de « Mi hija » (« Kızım »), Antena 3 a décidé de miser sur un autre fabrication turque.

Considéré comme l’un des meilleurs blockbusters internationaux Au cours de la dernière décennie, « Tierra Amarga » a non seulement été un succès dans son pays d’origine, la Turquie, mais il a également triomphé dans plus de 30 pays, dont le Canada, la Hongrie, le Chili, le Mexique, la Bolivie, l’Uruguay et le Paraguay.

« Bitter Land » est une histoire d’amour et de lutte contre l’adversité par les deux protagonistes : Züleyha et Yilmaz, un jeune couple qui mène une vie placide à Istanbul jusqu’à ce qu’une tentative d’abus sexuel et un crime détruisent leur vie à jamais.

HORAIRE DE LA PREMIÈRE DE « TIERRA AMARGA »

Le feuilleton turc « Tierra Amarga » en avant-première ce dimanche 4 juillet en Espagne à 22h10 juste avant un nouveau chapitre de « Ma fille ». Ensuite, il sera diffusé à partir de Du lundi au vendredi à 17h30 via Antena 3.

L’objectif de diffuser le premier épisode de « Tierra Amarga » en prime time est de lui donner plus de visibilité et de notoriété dans un strip où le public est déjà habitué à voir ce type de production.

Il s’agit d’une série télévisée turque de 2018 produite par Tims & B Productions, dont l’intrigue a une renommée internationale. (Photo : VTT Turquie)

QU’EST-CE QUE LA « TIERRA AMARGA » ?

« Tierra Amarga » est l’histoire d’un amour légendaire, qui commence à Istanbul dans les années 1970 et se poursuit dans la terre fertile de Çukurova. Le couple amoureux Züleyha et Yılmaz décident de cacher leur identité et de quitter Istanbul en raison du meurtre commis par Yilmaz pour protéger sa bien-aimée des agressions sexuelles.

Le destin les emmène à Çukurova, plus précisément dans la ville d’Adana, où ils décident de rester et de travailler à la ferme de Hünkar Yaman et de son fils Demir, qui tomberont amoureux de la jeune femme sans savoir que son cœur appartient à Yilmaz. Pour garder l’anonymat, les deux amants décident de faire semblant d’être frères devant la société locale.

QUI SONT LES PROTAGONISTES DE « TIERRA AMARGA » ?

Le public pourra trouver Vahide Perçin, actrice très populaire en Turquie et qui a fait partie du casting de « Mother » et « Feriha’s Secret ». De plus, ils seront Hilal Altınbilek, l’actrice qu’ils décrivent comme une Angelina Jolie turque, Murat Ünalmış Oui Uğur Güneş.

(Photo : VTT)

COMBIEN DE SAISONS LA « TIERRA AMARGA » A-T-ELLE ?

« Tierra Amarga » est composé de trois saisons. Le premier opus a été diffusé entre le 13 septembre 2018 et le 30 mai 2019 ; le second, qui compte 28 chapitres, diffusé du 19 septembre 2019 au 9 avril 2020 ; et le troisième, créé le 17 septembre 2020 et terminé le 24 juin 2021.

En tout, » Bitter Land » a 102 épisodes, qui ont une durée approximative de 140 minutes, il est donc probable qu’en Espagne, le feuilleton turc compte plus de 200 épisodes.