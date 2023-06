FULL CIRCLE: De quoi s’agit-il et quand la série HBO Max que vous DEVEZ VOIR est-elle diffusée?

MÂRKÖ HELMETS Casque Integral Full Moon Concept 0 - Mârkö

Caractéristiques techniques : Le casque intégral Full Moon Concept 0 de Marko Helmets Le casque Full Moon fait peau neuve ! Inspiré des casques intégraux des années 60, est fabriqué avec une coque en fibre de verre et une mentonnière fine et basse, aujourd'hui il adopte un nouveau style qui s'inscrit dans la lignée du dernier modèle. Marko Helmets propose ce nouveau casque à la vente le Full Moon concept zéro. On retrouve les fondamentaux du Full Moon que l'on connaît bien mais sa différence, c'est l'épuration du casque avec le retrait des grilles d'aération disposées sur la mentonnière. La marque a souhaité revenir à l'essentiel en proposant un modèle encore plus rétro et minimaliste. On retrouve le champ de vision très large qui est une caractéristique appréciée des motards ainsi que les finitions cuir ou chrome. La casque Full Moon concept zéro est actuellement disponible dans une toute nouvelle couleur Green/Black, sa finition métallisée va faire craquer plus d'un motard ! Alliant sécurité, légèreté et confort, le casque intégral Full Moon vous fera revivre les ballades d'antan au guidon des plus belles motos vintage. De nombreuses couleurs et finitions sont disponibles, design élégant et intemporel, finitions cuir ou chrome, à vous de choisir le style qui s'accordera le mieux avec votre machine et à votre goût. Imaginé pour être personnalisé, vous pourrez retirer la visière pour installer l'un de nos masques grâce à une attache lunette élégante en cuir véritable, remplacer la visserie par un large choix de coloris et également changer la visière d'origine par une visière bubble pour un look néo-rétro. Le légendaire casque moto intégral vintage Full Moon à un intérieur en tissu antibactérien amovible et lavable, des mousses de joues pouvant accueillir un système Intercom et une ventilation conséquente qui le rendra idéal même durant la saison estivale. Ce casque élégant allie sécurité, légèreté et confort dans un look classique et sera votre partenaire idéal pour vos aventures motorisées. Disponible depuis 2021 avec la double homologation ECE et DOT. Caractéristiques techniques : Tailles : XS à XL. Poids : 1300 +/- 50g Homologation : ecer22-05 et DOT - Livré avec une housse de transport et des stickers réfléchissants. - Calotin en polystyrène multi densités pour une protection optimisée grâce à l'utilisation de matériaux à différents niveaux d'absorption. - Fermeture de la jugulaire par une boucle Double-D sécurisante et la seule homologuée sur piste. -Système de ventilation avec 2 entrées - Fixation pour lunettes/masque Incompatible avec l'intercom Markom