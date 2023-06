Tom Hanks se confie sur son expérience exténuante en tirant sur Forrest Gump

Tom Hank a récemment fait la lumière sur sa pénible expérience lors du tournage de l’emblématique Forrest Gump lors d’un panel au New Yorker Live. Il s’est souvenu du processus exigeant impliqué dans la création du montage de Forrest traversant le pays, une séquence qui l’a obligé à beaucoup voyager et à filmer sans arrêt pendant 27 jours consécutifs.





L’effort était tel que Hanks a eu du mal à rassembler l’énergie pour les scènes cruciales du film, notamment les séquences de bancs de parc riches en dialogues, qui ont été tournées en un jour et demi seulement, selon IndieWire.

« J’étais tellement épuisé parce que nous avions tourné vingt-sept jours d’affilée. Rappelez-vous comment Forrest a couru à travers le pays ? Eh bien, il n’y a qu’une seule façon d’obtenir ces scènes, à cette époque. Vous deviez voler jusqu’à ce putain d’endroit, enfiler le costume, courir pendant une heure et demie, puis repartir, monter dans l’avion, puis voler vers, disons, le New Hampshire, et tout recommencer. Alors je suis épuisé. Je ne sais pas ce qui se passe. Les scènes sur le banc du parc ont des océans de dialogue, et nous les avons tournées en un jour et demi.

Comment Robert Zemeckis a conçu un moyen d’aller de l’avant avec Forrest Gump?

Sortie de Sony Pictures

L’acteur a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à livrer les longs monologues en raison de sa fatigue. Il a partagé ses appréhensions avec le réalisateur Robert Zemeckis, révélant qu’il était submergé par le volume de dialogue qu’il devait mémoriser pour des scènes impliquant différents personnages.

« J’ai dit à Bob – le réalisateur, Robert Zemeckis – ‘Bob, ma tête est fragile, épuisée. Nous faisons tous ces scénarios avec différentes personnes, et chacun d’eux a une page et demie de dialogue. Je ne pourrai jamais garder ça dans ma tête.' »

Zemeckis, en réponse, a proposé une solution créative pour accélérer le processus. Il a décidé de tourner des scènes spécifiques semblables à une sitcom multi-caméras, capturant plusieurs angles simultanément. Cette approche a permis à Hanks de s’appuyer sur des cartes de repère et a atténué la pression de la performance. Hanks a raconté l’assurance de Zemeckis,

« Nous allons tourner comme » J’aime Lucy « . Nous aurons quatre caméras. Nous mettrons les mots sur des cartes si vous en avez besoin ».

Malgré ses inquiétudes initiales, la performance de Hanks dans Forrest Gump s’est avéré être un succès retentissant, lui valant son deuxième Oscar et solidifiant le rôle comme l’un de ses plus renommés. Alors qu’il n’était pas certain du succès potentiel du film lors de sa production, Hanks a félicité Zemeckis pour ses décisions créatives audacieuses. L’acteur a réfléchi sur la philosophie du réalisateur, soulignant la nécessité d’avoir la foi lorsqu’on se lance dans un projet de film car son issue est toujours incertaine.