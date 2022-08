Blue Beetle vise la sortie de 2023 malgré les annulations massives de Warner Bros. Discovery

DC Extended Universe n’a jamais su garder une trace solide et unanime. Les plans de la franchise ont subi de nombreux changements, d’abord en raison de mauvaises décisions créatives après Batman contre Superman puis deux fois en raison de changements de direction. Plus récemment, la fusion Warner Bros.-Discovery a conduit les nouveaux dirigeants à annuler un projet DCEU majeur et à modifier les stratégies de HBO Max.

Alors que Fille chauve-sourisL’annulation de ajoute à une grave confusion sur l’avenir de la franchise, Le journaliste hollywoodiendans un article d’initié, suggère que Scarabée bleu avance encore. Le film sortira en 2023, après Le flash. Plus tôt, Scarabée bleu devait suivre Fille chauve-souris dans la continuité. Comme ce dernier, le film était censé être un original de HBO Max mais a ensuite été promu pour une sortie en salles.

Scarabée bleu est l’un des projets les plus excitants de la liste DCEU. C’est la seule nouvelle histoire d’origine de l’ardoise qui présente un nouveau personnage, élargissant ainsi le récit de la franchise au-delà du Ligue des Justiciers. Les stars du cinéma Cobra Kaï renommée Xolo Maridueña, dont le premier regard dans le costume a été largement apprécié. Au DC Fandome2021, le réalisateur Angel Manuel Soto a partagé le premier art conceptuel du film et a donné un premier aperçu de l’histoire du film.

Scarabée bleu suit Jamie Reyes, joué par Maridueña, qui est greffé à un scarabée extraterrestre, « Blue Beetle », lui conférant des super pouvoirs avec un exosuit blindé. La première apparition de Jamie était dans Crise infinie # 3 (2006) et est devenu plus tard le super-héros titulaire dans Crise infinie #5. Le personnage a également été affilié à Homme chauve-souris dans les bandes dessinées, augmentant les possibilités pour le film d’avoir des liens avec Bruce Wayne du DCEU.





Scarabée bleu Apporte un vaste casting

Scarabée bleu met également en vedette un ensemble comprenant Bruna Marquezine, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo et Damián Alcázar. Raoul Trujillo joue Carapax l’Homme Indestructible tandis que Susan Sarandon joue l’antagoniste Victoria Kord. Le film avait auparavant signé Sharon Stone en tant que Kord auparavant.

Dans une interview plus tôt, l’acteur principal Xolo Maridueña avait décrit le film comme un tremplin dans sa vie. Il a dit Variété,

J’ai eu la chance de créer une chimie avec ces personnes au fil des ans sur Cobra Kai. Essayer de recréer cette chimie en un temps beaucoup plus court va être difficile, mais tous ces gars sont des professionnels. Je sais que je suis entre les mains de gens qui sont les meilleurs dans ce qu’ils font. L’opportunité chez Cobra Kai m’a vraiment béni; Je peux faire des cascades, nous pouvons faire des trucs fous. L’ajout de ce nouveau niveau d’écran vert et de combinaisons et de CGI et tout cela ajoutera un tout nouveau niveau fou pour lequel je suis tellement excité.

Scarabée bleu est toujours en production, et plusieurs détails sont encore secrets. Mais c’est une bonne nouvelle qu’il soit toujours en développement actif et n’ait pas été affecté par le récent remaniement des plans de la franchise. Étant donné que Scarabée bleu serait le premier film après Le flashréécriture de la chronologie, il jouerait un rôle essentiel dans le nouveau plan décennal de Warner Bros. axé sur le DC Multiverse, ce qui en ferait un volet crucial de l’univers étendu de DC.





Scarabée bleu sortira le 18 août 2023.