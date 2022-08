Après une longue période sans mises à jour, Leikir Studio et Dotemu révèlent que la tactique de Metal Slug a été retardée jusqu’en 2023

Metal Slug Tactics ne sortira pas cette année, a déclaré Dotemu jeudi matin via Twitter. Le jeu tactique fera plutôt ses débuts en 2023 et sera « aussi explosif que possible ».

Metal Slug Tactics présente pour la première fois le défilement latéral caricatural dans le monde des jeux de stratégie de type XCOM depuis sa première présentation au Summer Games Fest l’année précédente. Les joueurs commanderont un groupe de personnages nommés Marco, Eri, Fio et Tarma alors qu’ils partent en mission pour tuer des soldats et faire exploser des chars. Comme le prétend Studio, le jeu sera plus qu’un simple jeu de tactique et aura des « fonctionnalités roguelike », mais on ne sait pas encore exactement comment.

Avant sa fusion en 1996 avec SNK Corporation, Nazca Corporation a créé le premier volet de la série Metal Slug en tant que série d’action 2D. Alors qu’ils repoussent les assauts militaires, extraterrestres et zombies, un groupe de troupes est suivi dans la série télévisée. Un gameplay run-and-gun et des techniques de shoot-em-up constituent le gameplay de cette série, qui se reconnaît le plus facilement au pixel art incroyablement détaillé qui la caractérise depuis le début.

Bien que les retards de Metal Slug Tactics et des prochains Marvel’s Midnight Suns de Firaxis Games aient été annoncés plus tôt cette semaine, les amateurs de RPG de stratégie ont encore beaucoup à attendre cette année.

Pour cette raison, le Re-Boot Camp d’Advance Wars 1+2 de Nintendo et WayForward, qui devait être lancé en avril, a été reporté indéfiniment et pourrait même ne pas arriver en 2022.

Quoi qu’il en soit, Metal Slug Tactics est en train de devenir un mélange passionnant et inventif de gameplay RPG tactique avec le flair visuel distinctif pour lequel la célèbre série de SNK est connue; lui donner plus de temps pour cuire ne peut être qu’une bonne chose étant donné à quel point les teasers de gameplay ont été fantastiques.

Sur PC et Nintendo Switch en 2023, Metal Slug Tactics sera disponible.