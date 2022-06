Tom Cruise prédit un avenir radieux pour l’industrie cinématographique en tant que Top Gun : Maverick approche le milliard de dollars

Tom Cruise s’est présenté à la conférence de l’exposition CineEurope à Barcelone pour conclure la présentation de Paramount Pictures, prenant les participants par surprise pour la deuxième fois en huit mois. Cruise a été accueilli par une standing ovation et des applaudissements assourdissants alors qu’il remerciait les exposants pour leur soutien.

Top Gun : Maverick a insufflé un nouveau souffle aux salles, en difficulté depuis deux ans. Une suite héritée du classique de Tony Scott de 1986 Pistolet supérieur et 36 ans de préparation, Top Gun : Maverick est sorti ce week-end du Memorial Day et a été acclamé par la critique et a rapporté plus de 900 millions de dollars dans le monde. Et près d’un mois après sa première, le film ne montre toujours aucun signe de ralentissement alors qu’il vole vers la barre du milliard de dollars.

FILM VIDÉO DU JOUR

Top Gun : Maverick est déjà le film le plus rentable de Tom Cruise et est maintenant sur la bonne voie pour le placer également dans le club du milliard de dollars, et le vétéran d’Hollywood ne pourrait pas être plus ravi. Voici ce que Cruise a dit (via Deadline):

« Je suis venu ici juste pour vous remercier pour tout… Je sais ce qu’il faut pour faire ce que vous faites… Merci de m’avoir permis d’avoir la carrière que j’ai eue. Je vais continuer à livrer ces films pour vous… Vous Je sais que je suis là pour toi et je sais que tu es là pour moi. Merci pour ton aide sur Top Gun… pas seulement mes films, tous les films. Je veux que tout le monde gagne… Je vois un avenir radieux pour nous tous. «

Les participants ont également eu droit à une rétrospective de la carrière de Tom Cruise avant qu’il ne monte sur scène. Cruise a ensuite parlé de l’importance des théâtres et a promis de revenir avec des films plus spectaculaires. « Avoir des cinémas ouverts signifie le monde pour moi. Passez un excellent été, je pense que nous allons passer de bons moments », a déclaré Cruise en taquinant les deux derniers. Mission impossible films.

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, Mission : Impossible – À l’estime, première partie sera présenté en première le 14 juillet 2023, la deuxième partie arrivant l’année suivante, le 28 juin 2024.

Top Gun : Maverick A été un succès surprise pour Tom Cruise et Paramount Pictures

Paramount Pictures

Personne n’aurait pu prévoir que Top Gun : Maverick, une suite héritée tardive entachée de retards et de reprises, deviendrait le plus grand film de Tom Cruise de tous les temps. Le film a rapporté plus de 900 millions de dollars au box-office, battant le succès de Cruise en 2018 Mission : Impossible – Fallout’s 797 millions de dollars cumulés. Top Gun : Maverick est également le deuxième film le plus rentable de Paramount aux États-Unis, et selon le studio, 16% des téléspectateurs l’ont vu plus d’une fois, ce qui explique pourquoi le film continue d’enregistrer plus de 40 millions de dollars le week-end près d’un mois après sa sortie.

Top Gun : Maverick’s grandes compétitions, Dominion du monde jurassique et Année-lumière, a poussé le blockbuster de Tom Cruise à la troisième place ce week-end, mais les deux films se sont avérés être de grandes déceptions. de Baz Luhrmann Elvis sort le 24 juin, mais étonnamment, le biopic musical ne devrait pas mettre le feu au box-office, ouvrant ainsi la voie à Top Gun : Maverick traverser confortablement 1 milliard de dollars d’ici là Sbires et Thor : Amour et tonnerre sur les écrans en juillet. C’est une excellente nouvelle pour l’industrie cinématographique et indique qu’il reste un peu d’espoir pour les films d’action non super-héros.

Quant à ceux qui n’ont toujours pas vu Top Gun : Maverickles cinémas seront la seule option pendant un certain temps, car le succès du film a incité Paramount à enfreindre sa règle de fenêtre théâtrale de 45 jours.