Disney + : Le Livre de Boba Fett disponible en france a quelle heure ?

Le livre de Boba Fett est la prochaine grande première liée à Guerres des étoiles qui arrivera sur la plateforme de streaming Disney +, où nous verrons comment se poursuit l’histoire du plus célèbre chasseur de primes de la galaxie. Comment avez-vous survécu aux événements de Le retour des jedi quand il a été mangé par le monstre Sarlacc sur Tatooine ? Comment votre vie a-t-elle changé au fil du temps ? La deuxième saison de Le Mandalorien C’était un apéritif pour ce qui est à venir.

La série sera diffusée le mercredi 29 décembre prochain et dans cet esprit, ils ont partagé une vidéo promotionnelle dans laquelle ils parlent « Voix autorisées » dans le phénomène Boba Fett. La légende revient comme nous ne l’avions jamais imaginée auparavant. Dave Filoni Souligné: « Boba Fett était un homme sans nom, un tireur anonyme et vous ne saviez pas vraiment qui il était ». Le programme de la Maison de la Souris comblera les espaces où auparavant seule notre imagination pouvait tenir.

Il reste peu de choses pour profiter du livre de Boba Fett

Le Mandalorien a beaucoup à voir avec ce retour choquant. Ceci est confirmé par l’un des noms derrière la nouvelle magie dans Guerres des étoiles, le cinéaste Jon Favreau: « L’idée de quelqu’un en armure mandalorienne est fortement influencée par la présence de Boba Fett. Faire revenir le personnage, c’est super ! « . Il y avait même le temps pour le protagoniste de cette histoire de parler un peu.

Temuera Morrison prévu que « Voyons où c’était et comment cela a changé », le clone inchangé de Jango Fett dont nous savons peu de choses au-delà des faits qu’il a vécus lorsqu’il a aidé Mando et Grogu à Le Mandalorien, où il a également forgé une alliance importante avec le mercenaire Fennec.

« Il y a beaucoup de crudité dans cette histoire et je pense que c’est en partie ce qui lui donne de l’authenticité », il a souligné Ming-Na Wen, la co-star de la série tandis que Morrison a ajouté : « Il y a un peu de plaisir ici et là, de l’action, du drame. Ça va être très stimulant pour les fans. ». Tout indique que la franchise Guerres des étoiles est plus vivant que jamais avec ces contenus qui se concentrent sur des personnages aimés par le fandom depuis des décennies. Fascinant!

