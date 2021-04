La NASA reporte le premier vol de l’hélicoptère Ingenuity Mars au 11 avril

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity devra attendre encore quelques jours pour effectuer son premier vol historique sur la planète rouge.

Ingenuity, qui a volé vers Mars niché dans le ventre du rover Perseverance de la NASA qui a atterri avec succès sur la planète le 18 février, devrait entrer dans l’histoire avec le premier vol contrôlé et propulsé à travers l’atmosphère d’une autre planète.

L’hélicoptère interplanétaire devait auparavant décoller au plus tôt le 8 avril, mais le petit appareil prendra désormais son envol au plus tôt le 11 avril, au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, annoncé via Twitter Mercredi (31 mars).

L’ingéniosité s’étend verticalement depuis le ventre du rover Perseverance le 29 mars 2021, dans cette image prise par la caméra WATSON sur l’instrument SHERLOC, situé à l’extrémité du bras robotique du rover. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

« Viens voler avec nous », a tweeté JPL. « #MarsHelicopter se prépare à faire quelque chose qui n’a jamais été fait: un vol contrôlé et motorisé sur une autre planète. Le décollage est désormais prévu pour le 11 avril au plus tôt, et les données arriveront sur Terre le 12 avril. «

L’hélicoptère, situé sous le rover, s’est déroulé du ventre de Perseverance, se préparant pour le vol. Le 21 mars, Perseverance a largué un bouclier protecteur, qui a aidé l’hélicoptère à endurer la descente périlleuse à travers l’atmosphère de Mars. L’hélicoptère prend un peu de temps pour se déplier et se déployer officiellement pour le vol. Cela prend environ six sols, soit six jours sur Mars (un sol équivaut à environ 24 heures et 40 minutes sur Terre, ou un peu plus d’un jour terrestre), ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

« Ce [the helicopter] est rangé sur le côté, plié et verrouillé en place, il y a donc un origami inversé à faire avant que je puisse le poser. Mais d’abord, je m’en vais à l’héliport désigné, à quelques jours de route d’ici, »membres de l’équipe Perseverance écrit sur Twitter 21 mars.

Ce graphique montre les activités prévues par la NASA pour son hélicoptère Ingenuity Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Une fois déployée entièrement et en toute sécurité sur la surface de Mars, la campagne de vol Ingenuity commencera. L’équipe de la mission espère faire voler le drone dans les 30 sols (soit environ 31 jours terrestres) de ce déploiement.

Ingenuity est une démonstration technologique. Premiers du genre, ces vols visent à prouver qu’il est possible de piloter un engin contrôlé et propulsé comme l’hélicoptère Mars sur un autre monde. Ingenuity est sur le point d’effectuer quelques vols courts, sa seule technologie embarquée supplémentaire étant une caméra. Pendant ces vols, Perseverance se tiendra également à vos côtés et utilisera ses caméras pour capturer les événements.

