Le livre de Boba Fett explique un grand mystère pour les fans de Star Wars, heure de sortie

Complètement retiré du grand écran, suite aux discussions sur la dernière trilogie cinématographique, Lucasfilm se concentre uniquement sur ses séries télévisées pour séduire la majorité des fans de Guerres des étoiles. Le service de diffusion en continu Disney + ils nous ont déjà enchantés avec les deux saisons de Le Mandalorien, mais maintenant ils ont commencé un nouveau chemin avec Le livre de Boba Fett, qui se déroule sur la même chronologie.

« Une aventure passionnante de Star Wars montrée dans une séquence de générique de fin surprise après la fin de la saison 2 de ‘The Mandalorian’ trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur droit à le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime « , prévisualise son synopsis officiel.

La grande révélation de l’épisode 1

Boba Fett fait sa première apparition dans le film L’empire contre-attaque années 1980, comme le chasseur de primes de Jabba qui partit à la recherche de Han Solo. En quelques minutes à l’écran, il a gagné la popularité des fans, qui sont revenus le voir dans Le retour du Jedi (1983). Après un combat sur Tatooine, on voit que le guerrier tombe dans la bouche d’un Sarlacc, c’est pourquoi on le croyait mort.

Cependant, dans la deuxième tranche de Le Mandalorien il est devenu connu que en fait j’étais en vie. Les fans étaient ravis de la nouveauté, mais il n’y avait aucune explication sur la façon dont il a survécu, jusqu’à aujourd’hui. Le premier chapitre du programme montre un flash-back du personnage de Temuera Morrison s’échappant miraculeusement des gorges du Sarlacc.

Comment Boba Fett a-t-il survécu ?

Le chasseur de primes se réveille après s’être évanoui dans le ventre de la bête et trouve un Stormtrooper qui était déjà mort. Avec la force que j’avais atteint pour prendre l’oxygène du soldat tombé ça le réconforte pour plus tard Frayez-vous un chemin à travers l’intérieur de la créature avec votre gantelet de lance-flammes. Avec le navire de Jabba largué, aux mains de Luke Skywalker et compagnie, un Boba Fett a du mal à sortir de l’arène et tombe épuisé, puis commence sa nouvelle histoire.

