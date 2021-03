Les fans de One Direction mobilisaient fréquemment le groupe et frappaient sur les vitres de leur voiture.

Niall Horan a admis qu’il se sentait comme un « prisonnier » pendant ses jours de One Direction.

Comme vous le savez, One Direction a été formé sur The X Factor en 2010 et les garçons – Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn et Niall – ont rapidement gagné une légion de fans. À l’apogée de la renommée de One Direction, ils voyageaient constamment à travers le monde et étaient assaillis par des gens dans l’espoir de les apercevoir. Mais, bien que le groupe ait dû apprécier l’adoration, il avait aussi ses défis.

Niall a admis qu’il se sentait parfois « comme un prisonnier » à cause des fans parfois trop zélés de One Direction. Lors d’une apparition sur le podcast People, Just People de Dermot O’Leary, le chanteur de « Slow Hands » a déclaré qu’après la sortie de « What Makes You Beautiful », les fans se cognaient fréquemment aux vitres de sa voiture.

Niall Horan admet se sentir comme un « prisonnier » dans One Direction. Image: Gareth Cattermole / Getty Images, Karwai Tang / WireImage

« Nous avions 17, 18, 19 ans les premières années, et j’ai eu du mal avec ça », a-t-il expliqué. «Comme vous le savez, je dois faire quelque chose tout le temps et l’idée de simplement fermer le rideau de la chambre d’hôtel était juste de la folie pour moi. J’ai eu du mal avec l’idée de, ‘Pourquoi ne nous laissez-vous pas simplement sortir? ‘ Nous voulons juste nous promener, vous savez? Vous ne pouvez pas entrer dans le cerveau d’un fan. «

Il a ajouté: « Maintenant, je comprends tout à fait, mais à l’époque, vous vous dites: ‘Vous avez notre âge. Laissez-nous sortir. Nous voulons juste marcher dans la rue. Vous devez comprendre.' »

Niall a également réfléchi à ne pas pouvoir explorer toutes les villes que le groupe avait visitées en raison de la présence colossale des fans. À Lima, au Pérou, le groupe ne pouvait même pas se rendre au centre commercial sans être assailli. « La police avait fait un décompte et il y avait 10 000 personnes dans la rue tout le temps », a poursuivi Niall.



One Direction joue sur « Today » de NBC. Image: Kevin Mazur / WireImage

One Direction a annoncé sa scission en 2015, les garçons devenant tous des artistes solos, donc heureusement Niall n’a plus à se sentir emprisonné. Et j’espère que si nous obtenons la réunion 1D, nous méritons vraiment que les fans soient un peu plus calmes cette fois-ci.

