Bautista dit « Non, je vais bien » pour faire équipe avec The Rock et John Cena

Dave Bautista n’est pas pressé de jouer dans un film avec l’un de ses anciens collègues de la World Wrestling Entertainment. Mais Dave Bautista est loin d’être le premier lutteur professionnel à poursuivre une deuxième carrière à Hollywood, il est parmi les plus réussis à tenter sa chance. Son rôle de Drax le Destructeur dans le gardiens de la Galaxie les films l’ont amené à la table et il le tue avec chaque rôle qu’on lui a donné depuis.

Bien sûr, tout le monde connaît Dwayne « The Rock » Johnson comme une autre superstar de la WWE qui a acquis une renommée encore plus grande en passant à Hollywood. Après avoir dominé la télévision de la WWE au cours des deux dernières décennies, Cena a également eu de la chance ces derniers temps avec ses rôles au cinéma. Serait-ce juste une question de temps avant que les trois n’apparaissent ensemble dans un film ? Certains fans de catch voudront peut-être que cela se produise, mais Bautista n’en est pas si sûr.

Pour sa part, Jean Cena a déclaré qu’il serait prêt à faire un film avec Johnson, qualifiant la possibilité de « divertissante ». Sur Twitter, un fan a répondu à la citation en demandant que Dave Bautista soit également « dans le mélange ». Arrêtant immédiatement cette idée, Bautista a riposté avec sa réponse :

« Non, ça va! »

« Non, ça va! »

Ce n’est pas la première fois que Bautista se moque de l’idée de faire un film avec une autre légende de la WWE. En février, un fan de catch a tweeté qu’il « adorerait voir » un film de copain mettant en vedette Bautista et Cena ensemble. Avec une réponse très simple, Bautista a répondu: « Vous et vous deux! »

Vous et vous deux !

Il s’avère que Bautista et Cena ont en fait été très proches de jouer dans un film ensemble. James Gunn avait initialement prévu de présenter Bautista dans La brigade suicide et avait même un rôle pour lui en tête, mais Bautista a dû refuser pour jouer dans le film de Zack Snyder Armée des morts. Cena jouera plus tard le rôle de Peacemaker, donc si Bautista était resté avec le projet, nous aurions pu voir les deux apparaître ensemble dans le film.

Après avoir débuté dans le rôle de La brigade suicide le 6 août, Cena reviendra plus tard en tant que Peacemaker pour une série dérivée développée par Gunn pour HBO Max. Probablement pour éviter les spoilers, il n’a pas été révélé s’il y aura des personnages de La brigade suicide à part Cena apparaissant dans l’émission, bien qu’il semble plus probable qu’il y aura des connexions. La série fera ses débuts sur HBO Max au début de 2022.

Pendant ce temps, Bautista a récemment repris son propre rôle de super-héros en tant que Drax le Destructeur pour une apparition dans Thor : Amour et Tonnerre. Il reviendra également dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 avec Gunn écrivant et réalisant la suite de Marvel. Drax et l’autre Gardiens les personnages seront également présentés dans un spécial vacances créé par Gunn pour HBO Max. Il semblerait que les deux acteurs se débrouillent très bien dans leur carrière d’acteur respective sans avoir besoin de se croiser. Cette nouvelle nous vient de Dave Bautista sur Twitter.

