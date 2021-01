Codes Dragon Raja (janvier 2021)

Dragon Raja est un MMO mobile basé sur la nouvelle série Dragon Raja écrite par Jiang Nan. C’est un jeu avec plusieurs classes au choix et il est assez cher pour un MMO gratuit! Il a également l’air génial! Le moteur Unreal à son meilleur! Encore mieux qu’il y a beaucoup de codes, vous pouvez utiliser pour obtenir des tonnes de trucs gratuits!

Liste de tous les codes Dragon Raja

Nous vous tiendrons au courant de tous les codes disponibles pour Dragon Raja. Cependant, vous devez vous assurer de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils expireront!

Tous ces codes ont été testés et fonctionnent dans le monde entier. Si vous en trouvez un qui est expiré, veuillez nous indiquer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Les codes doivent être tapés dans toutes les majuscules. Tout code saisi en minuscules ne fonctionnera pas.

Codes Dragon Raja (fonctionnels)

DR777 – Utiliser le code pour Secret Command x 50

– Utiliser le code pour Secret Command x 50 DR333 – Échangez le code contre un pack vidéo, qui comprend: 100000 pièces d’or, une pierre d’évolution x1, une commande secrète x3 et une potion d’améthyste x5.

– Échangez le code contre un pack vidéo, qui comprend: 100000 pièces d’or, une pierre d’évolution x1, une commande secrète x3 et une potion d’améthyste x5. UCBGKPK – Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2.

– Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2. TYPSDLR – Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2.

– Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2. TZFNHRJ -Code de récupération pour un cadeau d’allié, qui comprend: 20000, une potion turquoise x10, une potion saphir x5 et une commande de demande x5.

-Code de récupération pour un cadeau d’allié, qui comprend: 20000, une potion turquoise x10, une potion saphir x5 et une commande de demande x5. MARDI -Code de remplacement pour un pack de colorants, qui comprend: Diamond x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8.

-Code de remplacement pour un pack de colorants, qui comprend: Diamond x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8. FCVTGKN – Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2.

– Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2. ESWUGTF – Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2.

– Échangez le code contre un cadeau pour animal de compagnie, qui comprend: 100000 pièces d’or, des gènes de direction x1, des gènes d’évolution x5 et des nutriments spéciaux x2. EPRGSDA – Échangez le code d’un pack d’amélioration, qui comprend: 100000 pièces d’or, 1 flammes du monde souterrain, 2 cristaux stabilisés, 5 flammes éternelles et 10 éclats stabilisés

– Échangez le code d’un pack d’amélioration, qui comprend: 100000 pièces d’or, 1 flammes du monde souterrain, 2 cristaux stabilisés, 5 flammes éternelles et 10 éclats stabilisés EMVVJAU – Utilisez le code pour un pack de colorants, qui comprend: Diamond x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8.

– Utilisez le code pour un pack de colorants, qui comprend: Diamond x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8. ENZQUST – Échangez le code contre un cadeau de moteur, qui comprend: 60000 pièces d’or, 5 pièces de réfection raffinées, 3 cristaux d’énergie, 1 pot de peinture et 1 pierre d’évolution.

– Échangez le code contre un cadeau de moteur, qui comprend: 60000 pièces d’or, 5 pièces de réfection raffinées, 3 cristaux d’énergie, 1 pot de peinture et 1 pierre d’évolution. ELPJUYJ – Utilisez le code pour un pack de colorants, qui comprend: Diamond x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8.

– Utilisez le code pour un pack de colorants, qui comprend: Diamond x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8. EHHSEWX – Échangez le code contre un cadeau de moteur, qui comprend: 60000 pièces d’or, 5 pièces de réfection raffinées, 3 cristaux d’énergie, 1 pot de peinture et 1 pierre d’évolution.

– Échangez le code contre un cadeau de moteur, qui comprend: 60000 pièces d’or, 5 pièces de réfection raffinées, 3 cristaux d’énergie, 1 pot de peinture et 1 pierre d’évolution. EJRWWVR – Utilisez le code pour un pack de colorants, qui comprend: Diamant x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8.

– Utilisez le code pour un pack de colorants, qui comprend: Diamant x100, Paint Card x6, Polishing Dye x8 et Color Calibrant x8. EKCPHMG – Échangez le code contre un cadeau EX, qui comprend: 60000 or, EX Catalyst x3, EX Catalyst β x1 et Lv.2 Elemental Gem x3.

– Échangez le code contre un cadeau EX, qui comprend: 60000 or, EX Catalyst x3, EX Catalyst β x1 et Lv.2 Elemental Gem x3. EFWLNDD – Échangez le code contre un pack de pré-enregistrement, qui comprend: Titre: Dragon Raja Pioneer x2, Hair: Shooting Star (Permanent) x1, Primary Motor Refit Plan x1, Transmission x1, Fine Refit Part x10, Clawer Coin x6, Secret Comand x3 et Clé de chevalier en or x1.

Dragon Raja (Expiré)

Comment utiliser les codes Dragon Raja

Pour utiliser les codes Dragon Raja, vous devez d’abord jouer au jeu pendant quelques minutes jusqu’à ce que vous ayez mis vos vêtements. Lorsque tout le HUD (affichage tête haute) apparaît, au milieu de l’écran sur le côté gauche devrait être un signe plus.

Appuyez sur ce signe plus, et en dessous, deux autres options apparaîtront, Paramètres et Garde-robe. Cliquez sur les paramètres.

Un menu Paramètres apparaîtra, avec Général, Exécution automatique, Préférence, etc. Si ce menu apparaît, faites défiler jusqu’en bas et vous verrez les mots Bonus. Sous ce bonus se trouve un bouton sur lequel appuyer pour CDKey. Appuyez sur ce bouton CDKey.

Un autre menu apparaîtra vous demandant de saisir le code. Vous trouverez ci-dessous un champ de texte dans lequel vous devez entrer l’un des codes ci-dessus. Une fois que cela est fait, appuyez sur le bouton de confirmation, et si cela fonctionne, un message apparaîtra indiquant que le code a été utilisé, veuillez vérifier votre courrier.

Une fois qu’un code a été utilisé, sortez du menu Paramètres et à gauche de l’écran, une enveloppe avec un numéro apparaîtra. Appuyez dessus et cela vous mènera à l’écran Courrier.

Sur le côté gauche de l’écran devrait être le courrier que vous avez reçu. Sélectionnez l’e-mail, et en bas à droite de l’écran, il y aura un bouton Recevoir. Appuyez dessus, et les objets que vous avez obtenus à partir du code seront dans votre inventaire!