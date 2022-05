A Simple Favor : suite confirmée avec Blake Lively

PORTE DES LIONS

L’actrice de Gossip Girl revient pour la deuxième partie du film avec Anna Kendrick. C’est tout ce que vous devez savoir après la première de l’histoire originale en 2018.

©IMDBAnna Kendrick et Blake Lively jouent dans A Simple Favor.

Le mystère et la comédie se sont à nouveau réunis dans 2018 lorsque en simple faveur Il a eu sa grande première. Protagonisée par Anna Kendrick Oui Blake Lively, la bande à suspense est arrivée dans les salles avec d’énormes attentes. Cependant, les critiques spécialisés ont jugé sévèrement cette production, même si -une fois intégrée au catalogue des plateformes de streaming- le public lui a donné une nouvelle opportunité. Dans ce sens, sa suite vient d’être confirmée et ici nous vous disons ce que vous devez savoir.

Le film américain a été réalisé par Paul Feig et écrit par Jessica SharzerD’après le roman homonyme de Darcy Bell, publié en 2017. Traduit par Un Pequeno Favor, le film est désormais disponible sur Netflix, Starz Play et Movistar Play, les options pour y accéder sont donc beaucoup plus larges que dans sa sortie en salles. Et c’est qu’en moins de deux heures, il a réussi à être une proposition idéale captivante pour profiter du confort de la maison.

De quoi s’agit-il en simple faveur? Anna Kendrick est chargée de donner vie à Stephanie Smothers, une mère célibataire à la recherche de sensations fortes qui tient un blog d’artisanat et de recettes. D’autre part, Blake Lively -qui la semaine dernière est devenu une tendance en raison de son défilé dans le gala rencontré– donne vie à Emily Nelson, directrice des relations publiques d’une entreprise de mode. Les deux forgent une amitié lorsque leurs enfants commencent à être camarades de classe au lycée.

Le conflit survient lorsqu’Emily demande une petite faveur à Stéphanie, pour disparaître soudainement de la petite ville dans laquelle ils vivent. En ce sens, le personnage de Kendrick doit découvrir la vérité derrière cet événement. Si vous avez apprécié l’intrigue de ce film, bonne nouvelle ! La deuxième partie est déjà en route et ses protagonistes arriveront pour répéter leurs rôles aux mains de Paul Feig qui, une fois de plus, sera le réalisateur du projet.

Avec la fabrication de Laura Fisher et encore une fois avec un scénario de Jessica Sharzher, le film vient après avoir rapporté 97 millions de dollars au box-office, selon Deadline. Si vous n’avez pas encore vu l’original et considérez-vous comme un amoureux des looks présentés par l’actrice de une fille bavarde, puis A Simple Favor vous surprendra par son style et avec des scènes dédiées à des costumes époustouflants. Un must pour les amoureux de mode!

