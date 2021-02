Voici comment la mauvaise science s’infiltre dans le débat scientifique international: ce ne sont pas seulement les grands scandales, plus de 50000 articles douteux sont ajoutés chaque année

160 000 articles. C’est ce que plus de 300 magazines «prédateurs» ont réussi à introduire dans Scopus, l’une des bases de données bibliographiques les plus utilisées au monde, au cours des trois dernières années. C’est-à-dire, chaque année, plus de 50000 actes de fraude scientifique sont commis et ils s’engagent avec tant de succès qu’ils passent à travers les filtres d’un géant comme Scopus.

Parce que celui de « magazines prédateurs » n’est rien de plus que le nom fantaisiste que Jeffrey Beall, le célèbre bibliothécaire et professeur à l’Université du Colorado qui a créé la liste Beall, a trouvé ce qui est l’une des pratiques académiques les plus discutables de ces dernières années: beaucoup d’entreprises se sont attachées à faire passer pour des connaissances pertinentes ce qui n’est rien d’autre que de la science de mauvaise qualité. Si vous pouvez appeler cela de la science, bien sûr.

Les petits scandales de la science: version prédatrice

Kony

Ces magazines recherchent activement des auteurs pour leur demander des articles qu’ils publieront (en facturant beaucoup d’argent, d’ailleurs) sans respecter les normes de qualité minimales. Au cours de ces mois de pandémie, nous avons longuement parlé de l’importance des examens par les pairs, de la prudence avec laquelle interpréter les préimpressions et le risque de faire de la science avec des communiqués de presse; aussi, Les magazines prédateurs rient face à tout cela.

Comme le disait Anna Severin, sociologue qui étudie l’évaluation par les pairs à l’Université de Berne, dans Nature, «il y a conséquences potentiellement graves de l’indexation d’articles prédateurs dans des bases de données scientifiques« . » Les chercheurs utilisent souvent des découvertes de mauvaise qualité (ou même fabriquées) dans leurs recherches et les citent dans leurs propres publications, diffusant ainsi des données scientifiques moins fiables. «

Par conséquent, l’analyse de ces deux chercheurs tchèques, Vít Macháček et Martin Srholec, qui a trouvé au moins 324 revues de la liste Beall dans Scopus est particulièrement frappante. Ce qui est frappant, c’est qu’ils contribuent à 2,8% de tous les articles indexés pendant cette période. C’est-à-dire, Malgré les efforts des bases de données bibliographiques, ces revues trouvent un moyen de se faufiler dans le débat scientifique international.

De toute évidence, ce n’est pas la seule façon dont la mauvaise science s’insinue dans ce débat. Nous avons vu à plusieurs reprises pendant la crise des coronavirus comment les principaux magazines publiaient des choses que nous ne pouvions qualifier que de mensonges sophistiqués. Il reste beaucoup à faire et à tous les niveaux: ce type de travail le rend clair.

Image | Science en HD