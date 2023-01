Qui est Laura Sofia ? Le tiktoker de la vidéo présumée divulguée

in

La jeune Laura Sofía est devenue une tendance après prétendument une vidéo de contenu pour adultes a été divulguéeCependant, le tiktoker a déjà réagi et nous vous disons ici qui est le créateur de contenu.

Laura Sofía compte 2 millions de followers sur TikTok et plus de 300 000 sur Instagram. D’après ce qu’elle a elle-même raconté dans la vidéo qui l’a rendue virale pour la première fois, c’est originaire de Marinilla, dans le département d’Antioquia, Colombie.

C’est sur TikTok que la jeune femme est la plus connue et sur cette même plateforme, les utilisateurs ont été chargés de raconter l’histoire de Laura Sofía, qui est devenu viral après avoir été interviewé devant une écolelui posant plusieurs questions auxquelles elle a répondu « Ça dépend« , un mot avec lequel il a commencé à devenir populaire sur les réseaux sociaux.

La jeune femme est également devenue célèbre après avoir montré un perreo avec un de ses camarades de classe (dans cette même vidéo), générant des moqueries, mais aussi des tendances dans son style perreo et se demande si le contenu publié dans lequel elle a été filmée pour la première fois est correct pour un mineur.

Après être devenu populaire pour la vidéo « ça dépend », Laura Sofía a commencé à créer son propre contenu, en faisant principalement des pas de danse, mais en profitant également de son fameux « ça dépend » pour entrer dans des situations comiques avec des amis et d’autres créateurs de contenu.

+ Voici comment Laura Sofía a réagi à la prétendue vidéo pour adultes qui a été divulguée.

Laura Sophie a déclaré qu’elle n’était pas assez âgée pour voir le type de contenu qui aurait été divulguéprécisant qu’il est mineur.

« Je voulais vraiment te parler, parce que j’ai l’impression que ça devient déjà beaucoup hors de contrôle. Mes parents ne m’ont vraiment pas laissé voir le contenu, mais je sais que c’est un contenu fort. Ce n’est pas une intimidation normale, comme celle que j’ai subie à l’école, c’est déjà un plus gros cyberharcèlement qui s’est propagé partout et moi quoiJe veux que vous soyez conscient et que vous arrêtiez cela parce que c’est du harcèlement des femmes« , a souligné le jeune créateur de contenu.

Laura Sofía a souligné que la prétendue vidéo pour adultes qui a été divulguée d’elle est du harcèlement et a demandé aux gens d’être conscients et de ne pas reproduire cette violence: »eC’est intimider une fille, parce que la vérité est que je suis trop jeune pour voir ce genre de contenu« .

+ Quel âge a Laura Sofía ?

Selon elle-même, elle l’a raconté dans une vidéo publiée ce mardi 31 janvier, il a 13 ans. Dans une vidéo avec Abrahamdpe, la youtubeuse a demandé à la jeune tiktoker quel âge elle avait, ce à quoi elle a répondu en disant qu’elle avait 13 ans : « Je viens d’avoir 13 ans, mais j’en ai l’air 18« .

