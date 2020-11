La cinquième extension de Destiny 2 est enfin là; les joueurs du monde entier peuvent désormais jouer à Destiny 2: Beyond Light. Êtes-vous prêt à vous aventurer en Europe et à affronter les ténèbres sur Jupiters Moon? Cette nouvelle extension comprend de nouveaux personnages, des quêtes, ainsi qu’un nouveau raid! Oh, ne pensez pas que c’est tout, car les joueurs peuvent utiliser les ténèbres pour débloquer une nouvelle sous-classe appelée Stasis!

Destiny 2 Beyond Light Comment débloquer Stasis

Déverouiller Stase dans Destiny 2: Beyond Light, vous devez terminer l’histoire principale de l’extension, ce qui vous prendra environ 4-6 heures pour le faire. Vous avez un aperçu de la puissance de Stasis à un certain stade de la campagne.

Lorsque vous vous aventurez en Europe, vous serez finalement contacté par les ténèbres pour le rechercher; cela se produira environ une heure, donner ou prendre dans l’expansion. Une fois qu’une cinématique s’est produite, retournez à l’Exo Stranger pour recevoir un Éclat d’obscurité. Elle vous informera de vous diriger vers la pyramide visible au loin; à votre arrivée, interagissez avec le podium et vous disparaîtrez tout en recevant une quête d’histoire.

Il est maintenant temps de manier le nouveau Sous-classe de stase pour la première fois. Dans la partie suivante de la quête, vous êtes attaqué par des hordes de Vex. Utilisez ces nouveaux pouvoirs pour anéantir ces ennemis, mais malheureusement, c’est un petit avant-goût du pouvoir que vous pouvez contrôler. Cependant, vous devez répéter cette attaque trois fois de plus. Ensuite, vous pouvez vaincre le boss Eramis pour mettre fin à la cinquième histoire principale des extensions.

Retournez voir l’Exo Stanger et informez-la de la défaite d’Eramis. Revenez ensuite à la pyramide, et ici vous débloquerez enfin le nouveau Stase Subclass. Dans l’ensemble, comme nous l’avons dit ci-dessus, cela peut vous prendre entre 4 et 6 heures en fonction de votre détournement sur Europa!

Pour ceux qui ont le Season Pass pour Beyond Light, n’oubliez pas de débloquer Duality à partir de vos récompenses. Sans aucun doute, les serveurs sont un peu bancals pour le moment avec l’afflux de joueurs jouant à la prochaine extension, alors gardez un œil sur l’état du serveur de Destiny 2 avec notre guide utile!