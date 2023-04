Destination finale 6 annoncée au CinemaCon

Destination finale est officiellement de retour. La saga d’horreur qui a commencé en 2000, explorant le sinistre jeu de la mort et du destin, aura un nouveau chapitre 12 ans après le dernier opus. Warner Bros. Discovery cherche à faire revivre ses grandes franchises et à attirer de plus en plus de monde dans les salles, et Destination finale fera partie de sa stratégie.





Lors du panel de la société au CinemaCon 2023 (via DisccusingFilm) un nouvel opus de la franchise a été annoncé, avec Monstres les réalisateurs Zach Lipovsky et Adam B. Stein derrière les caméras, avec un scénario du réalisateur de la trilogie Spider-Man de Tom Holland, Jon Watts qui produira également.

Destination finale présente un univers où le destin de chacun est marqué et nul ne peut échapper à sa mort. À l’exception de quelques privilégiés qui ont la capacité de voir les secondes futures avant que le chaos n’éclate. Cependant, éviter leur tragédie personnelle et celle des autres entraîne de terribles conséquences, car la mort n’est pas disposée à pardonner à ceux qui trompent le destin.

Chaque tranche de Destination finale présente un nouveau groupe de protagonistes qui doivent résoudre le mystère derrière les décès qui commencent à se produire dans l’ordre de la façon dont cela aurait dû se produire avant que la tragédie ne soit évitée. Cependant, certains films se connectent les uns aux autres avec certains personnages des précédents revenant pour expliquer le phénomène que les nouvelles victimes de la mort doivent traverser.

Les détails concernant la distribution des détails de l’intrigue pour le nouveau film sont gardés secrets, car le projet est à un stade précoce de développement.





La stratégie de Warner Bros. Discovery pour un avenir brillant

Quelques semaines avant CinemaCon, la société dirigée par David Zaslav avait déjà fait un important lot d’annonces lors de la présentation annuelle aux investisseurs, en l’occurrence principalement axées sur son service de streaming.

Max, le nom que la plateforme portera à partir de mai aux États-Unis et plus tard dans le reste du monde, travaille déjà sur de nouvelles séries liées à certains des personnages et histoires les plus importants de l’entreprise tels que Harry Potter, La théorie du Big Bang ou l’univers de DC Comics, de la main de James Gunn et Peter Safran.

Une autre saga qui aura son propre spectacle est La conjuration, qui était également présent à CinemaCon, annonçant son prochain film. Les Warrens reviendront pour un quatrième épisode intitulé Les derniers ritesqui a été officiellement annoncé lors de l’événement, et la série est prévue pour poursuivre les histoires développées pour le grand écran.

De cette façon, Warner Bros. Discovery prévoit de connecter ses productions cinématographiques à ses séries, en tirant le meilleur parti de ses marques les plus fortes et en développant de nouveaux contenus originaux. Un exemple clair de ceci est Le pingouin série, qui fonctionne à la fois comme une continuation de Le Batman et en tant que configuration pour la suite, se connectant directement à la prochaine aventure de Robert Pattinson en tant que Caped Crusader.

D’autres franchises telles que le Seigneur des Anneaux sont également appelés à développer de nouveaux projets sous la bannière de l’entreprise au cours des prochaines années.