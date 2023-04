AppleTV+

Chris Evans et Ana de Armas font à nouveau sensation pour Ghosted, un nouveau film sur Apple TV+. Où le tournage a-t-il eu lieu ?

©Apple TV+Où a été tourné Ghosted, le film de Chris Evans et Ana de Armas ?

Depuis le 21 avril dernier, les abonnés du service de streaming AppleTV+ peut profiter Fantômele nouveau film mettant en vedette les grandes stars Chris Evans et Ana de Armas. Il s’agit du dernier travail du réalisateur Dexter Fletcher, avec un scénario de Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna et Erik Sommers, d’après une histoire de Reese et Wernick. Comme précisé, le tournage s’est déroulé dans différents lieux. Où exactement?

Sa prémisse est centrée sur Cole (Chris Evans), un homme très bon et honnête, qui tombe éperdument amoureux de l’énigmatique Sadie (Ana de Armas), mais fait ensuite la découverte choquante qu’elle est un agent secret. Avant de pouvoir décider d’un deuxième rendez-vous, Cole et Sadie se lancent dans une aventure internationale pour sauver le monde.

+Où Ghosted a été filmé avec Chris Evans et Ana de Armas

Fantôme a été tourné principalement à Atlanta, en Géorgie, mais aussi à Washington DC. Pour les destinations internationales, des ensembles spéciaux ont été construits. concepteur de production, Claude Paréa déclaré dans une interview que la ville pakistanaise de Mingora était l’une des plus difficiles à construire : « Les façades sont tordues et délabrées et sont presque en train de s’effondrer, comme si elles avaient été construites à l’époque médiévale. L’une des joueuses de base venait de cette partie du monde et a dit que cela la faisait se sentir chez elle. ».

Quelque chose de similaire s’est produit avec les plans tournés au Moyen-Orient : « Nous l’avons tourné à Atlanta, mais cela ressemble au Moyen-Orient, avec des chèvres et des chameaux et toutes sortes de séquences uniques que nous avons pu trouver »mentionné j’ai arrêté. Il a également expliqué que certains extérieurs ont été filmés en Nouveau Mexiquey compris une scène où Ana de Armas conduit un bus à reculons dans une poursuite : « Cela a été fait avec une grande plate-forme de mouvement à six axes. Nous avons monté le bus, puis l’avons fait pivoter devant un écran bleu ».

A la fin du film, un restaurant à Washington DC. il tourne comme le gravitron dans un parc d’attractions, mais cela a aussi été filmé en Atlanta. Pour cette scène, les cinéastes ont visité un vrai parc pour voir à quoi cela ressemblerait : « Cela ressemble à une journée amusante dans un parc d’attractions, mais cette recherche a informé ce que nous pouvions et ne pouvions pas faire dans cette séquence. »a mentionné le producteur Jules Daley.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?