Mois de sensibilisation au SOPK 2020 dédié à un trouble hormonal courant qui affecte 10% des femmes dans le monde

Environ 40% des femmes diagnostiquées avec le SOPK souffrent également de dépression et de problèmes d’estime de soi après le diagnostic.

Le mois de septembre, et plus particulièrement le 1er septembre, est dédié à la sensibilisation à un trouble auquel plusieurs femmes sont confrontées, appelé syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). On pense qu’une femme sur dix est touchée par le syndrome des ovaires polykystiques, qui fait partie des troubles hormonaux les plus courants chez les femmes.

Le SOPK est un trouble génétique, hormonal, métabolique et reproductif grave, pcoschallenge.org dit. Première cause d’infertilité féminine, elle entraîne également l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le cancer de l’endomètre.

Le mois de sensibilisation au SOPK vise à «améliorer la vie des personnes touchées par le SOPK et à les aider à surmonter leurs symptômes, ainsi qu’à prévenir et à réduire leurs risques de maladies mortelles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, la stéatose hépatique non alcoolique. et le cancer », selon le site Web.

Le SOPK affecte les ovaires d’une femme qui produisent des œstrogènes et de la progestérone. Voici les hormones qui régulent le cycle menstruel. Les ovaires produisent également une infime quantité d’hormones mâles appelées androgènes. Cependant, si un kyste se forme dans les ovaires en raison de la surproduction d’hormones androgènes, cela conduit la femme à recevoir un diagnostic de SOPK.

Selon un rapport de Voyage Healthcare, jusqu’à 40 pour cent des femmes diagnostiquées avec le SOPK souffrent également de dépression et de problèmes d’estime de soi, en raison des changements corporels qui accompagnent le trouble et du risque plus élevé d’infertilité. D’autres symptômes du SOPK comprennent la prise de poids, l’acné, la croissance des poils indésirables, l’amincissement des cheveux sur la tête, des taches sombres sur la peau et des kystes ovariens.

Selon le rapport, trois hormones principales peuvent causer le SOPK. Premièrement, l’insuline permet au corps d’absorber le glucose dans les cellules pour produire de l’énergie, mais le SOPK affecte ce processus et peut provoquer la production de plus d’androgènes. La production accrue d’androgènes ou d’hormones mâles provoque l’acné et les poils indésirables. Le manque d’hormones progestérone conduit également à des règles irrégulières.

Selon un rapport dans National aujourd’hui, la première description publiée d’une personne atteinte du SOPK remonte à 1721. Elle a été décrite par un scientifique italien Antonio Vallisneri. La condition a ensuite été décrite pour la première fois en 1935 par les gynécologues américains Irving F. Stein, Sr. et Michael L. Leventhal.

L’importance du Mois de sensibilisation au syndrome des ovaires polykystiques réside dans le fait qu’il indique aux gens que le SOPK est gérable grâce à des changements de mode de vie et à des médicaments. Cela permet également de prendre conscience que l’alimentation est peut-être la meilleure forme de traitement du SOPK. La réduction de la consommation de glucides simples, associée à une perte de poids réussie, est le meilleur moyen de rétablir des règles normales. Enfin, la journée vise à éclairer les femmes sur le fait que le contrôle des naissances est le traitement SOPK le plus courant pour les femmes qui ne veulent pas tomber enceinte.

