Tokyo Revengers Chapitre 252 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Tous les amateurs de séries manga recherchent la date de sortie du chapitre 252 de Tokyo Revengers. Après avoir lu tous les chapitres précédents, ses fans recherchent ses prochains chapitres car ils sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie du chapitre 252 de Tokyo Revengers dans diverses régions, où vous pourrez lire ce chapitre à venir ainsi que d’autres informations liées à cette série. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de This Is Us Saison 6 Episode 14

Il s’agit d’une série de mangas japonais et cette série de mangas a été écrite par Ken Wakaui, et plus tard cette série a été adaptée pour Une série télévisée animée par Liden Films diffusée d’avril à septembre 2021. Le premier épisode de cette série est sorti le 11 avril 2021 , Lorsque cette série est sortie, elle a acquis une énorme popularité et a réussi à attirer de nombreux fans en très peu de temps.

L’intrigue de cette série manga tournera autour de Takemichi Hanagaki, un freeter de 26 ans, qui découvre un jour que son ex-petite amie du collège, Hinata Tachibana, ainsi que son jeune frère Naoto, ont été tués par les Tokyo Manji. Gang. Puis il se téléporte en 2005 et essaie de restaurer toutes les choses et là, il trouve Nato. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette série de mangas, vous la trouverez plus intéressante.

Tokyo Revengers Chapitre 252 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie du chapitre 252 de Tokyo Revengers. Le chapitre 252 sortira le 3 mai 2022. Enfin, l’attente de tous les amateurs de séries manga pour ce chapitre va bientôt se terminer. Marquez simplement la date et n’oubliez pas de lire ce chapitre à venir.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

Où lire Tokyo Revengers ?

Si vous souhaitez lire ce chapitre en ligne, vous pouvez le lire sur le site officiel de Tokyo Revengers. De nombreux amateurs de séries de mangas préfèrent toujours les plateformes en ligne car vous pouvez accéder à n’importe quel chapitre précédent à n’importe quel chapitre précédent à tout moment et de n’importe où.

Après avoir parcouru tous les détails liés à la date de sortie du chapitre 252 de Tokyo Revengers. Nous vous recommanderons juste à tous de sauvegarder le signet de cette page car vous y trouverez tous les détails liés à vos séries manga et anime préférées.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 20 de la saison 10 de Chicago Fire

Arc différent de cette série manga?

Arc de Moebius

Arc Valhalla / Halloween sanglant

Arc des Dragons Noirs / Confrontation de Noël

Arc Tenjiku

Arc final

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie du chapitre 252 de Tokyo Revengers, où vous pouvez le lire en ligne, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂