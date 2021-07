Désormais, la protection Gorilla Glass pour les voitures : le pare-brise renforcé introduit pour le Jeep Wrangler

13 juillet 2021 16:49:51 IST

Si vous aimez les gadgets, vous connaissez certainement le terme « Gorilla Glass ». Désormais, les passionnés d’automobile connaîtront également ce terme, car ce verre trempé a trouvé sa place sur les véhicules routiers. La division Performance Parts (JPP) de Jeep a introduit des pare-brise Gorilla Glass pour ses modèles de camionnettes Wrangler SUV et Gladiator, et ils sont maintenant disponibles à l’achat aux États-Unis et au Canada. Le nouveau pare-brise de JPP est fabriqué en verre Corning Gorilla. On dit qu’il est fabriqué à l’aide de la même technologie de renforcement chimique que celle utilisée pour les écrans de smartphone.

Sa durabilité est assurée par la combinaison de Mopar d’un pli intérieur ultra-mince en verre Gorilla avec un pli extérieur 52 pour cent plus épais. Le Jeep Wrangler et le Gladiator ont tous deux un pare-brise droit, ce qui réduit la capacité du panneau à dévier une frappe d’un rocher. Comme les deux Jeeps sont soumises à une utilisation tout-terrain régulière, elles sont plus sensibles aux éclats de pierre dans des environnements tout-terrain dangereux.

Le pare-brise Gorilla Glass standard pour les Jeep Wrangler (2018-maintenant) et Gladiator de génération actuelle est répertorié à 793 € et est disponible chez les concessionnaires Jeep et certains installateurs de verre. Le pare-brise Gorilla Glass est également disponible pour le Wrangler JK de génération précédente (2007-2018) et est coté à 645 €.

D’autres options de pare-brise seront également introduites. Un pare-brise Gorilla Glass avec une antenne intégrée sera au prix de 820 €. Une autre variante qui comprend une caméra avant et un radiateur sera cotée à 927 €. Enfin, une variante avec une caméra avant, un radiateur et une antenne sera cotée à 932 €.

Le pare-brise Gorilla Glass sera accompagné d’une garantie limitée de deux ans (à compter de la date d’installation) et d’un kilométrage illimité de Mopar. En plus de la tête de gorille emblématique de la marque Gorilla Glass, le pare-brise de remplacement porte également les œufs de Pâques Jeep.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂