seven deadly sins : date de sortie, distribution et tout ce que vous devez savoir sur

« Les sept péchés capitaux : maudits par la lumière » (Nanatsu no Taizai Hikari no Norowareshi Mon-Tachi) est un film d’animation fantastique basé sur l’anime du même nom. Ce sera la suite de la cinquième saison.

Takayuki Hmana réalise le film et Rintaro Ikeda écrit le scénario. Une chanson d’Akihito Okano (Porno Graffiti) sera également interprétée lors de la projection du film.

HISTORIA DE « Les sept péchés capitaux : guérir par la lumière »

Dix ans après la conclusion de l’aventure principale, l’anime se déroule. Tristan, un jeune prince, avide d’aventure et a le même sens que son père de la justice. La nouvelle histoire pourrait être racontée entre 10 et 10 ans après la mort de Tristan.

« Ce film contient de nombreux éléments que je ne pouvais pas oser intégrer dans l’histoire principale de Nanatsu no Taizai! » Mentionnez l’auteur sur le site officiel. « La nouvelle relation entre King et Dianne, Meliodas, Zeldris et Meliodas, et l’émergence de OOOO et OOOO dont les noms n’ont pas été mentionnés, le dernier combat de OOOO. C’est une perte si on y regarde !

On sait actuellement que The Seven Deadly Sins Cursed with Light sera le prochain anime. Vous suivrez les aventures de The Sins après la fin de l’anime.

Le créateur de mangas Nakaba Suzuki a dessiné cette affiche pour « The Seven Deadly Sins : Cursed of Light » (Photo : Toei Corporation)

Acteurs et personnes qui souffrent de « Les sept péchés capitaux : lumière dévorante »

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si de nouveaux personnages seront introduits, ce sont les personnages qui apparaîtront dans le film.

. millions

. interdire

. Escanor

. Accrocher

. Elisabeth Lyon

. Diane

. Roi

. Auteur

. Merlin

. Zaldries

. Dalia

. doublage

. Divinité suprême

Quand sortira « The Seven Deadly Sins : Fill It With Light » ?

« The Seven Deadly Sins: Cursed with the Light » Il sera diffusé au Japon le vendredi 2 juillet 2021, mais n’a pas encore été annoncé quand il atteindra les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Amérique latine.

