Qui est Gayle Rankin, l’actrice qui interprète Alys Rivers dans « La Maison du Dragon »

La « La Maison du Dragon » saison 2 apportera nouveaux personnages et certains d’entre eux ont déjà été confirmés. Gayle Rankin est l’une des actrices qui rejoint le casting du Série HBO Max comme Alys Rivers, qui jouera un rôle important dans le côté des Verts.

Dans le livre « A feu et à sang » de George RR MartinAlys Rivers aurait été une fille illégitime de House Strongmême si cela doit être confirmé ou infirmé par la série.

La magazine de variété il partageait également en exclusivité plus de personnages tels que Sir Simon Strong ( Simon Russell Beale ), l’oncle de Lyonel Strong, qui est laissé en charge de Harrenhal en l’absence de Larys.

De même, Freddie Fox jouera Gwayne Hightower, le frère de Queen Alicent, tandis qu’Abubakar Salim donnera vie à Alyn de Hullun marin de Velaryon qui aura un rôle essentiel dans l’histoire de la « Danse des Dragons ».

QUI EST GAYLE RANKIN ?

Gayle Rankin est une actrice écossaise connue pour avoir joué Sheila dans la série « Glow » et la reine Victoria dans le film « The Greatest Showman ».

Gayle Rankin dans le rôle du loup-garou Sheila dans « Glow » (Photo : Netflix)

DONNÉES PERSONNELLES DE GAYLE RANKIN

Nom : Gayle Rankin

Lieu de naissance : Écosse, Royaume-Uni

Éducation : Julliard

GAYLE RANKIN A ÉTUDIÉ À JUILLIARD

Dans une interview avec Entrevue MagazineGayle Rankin a révélé qu’une grande partie de sa préparation en tant qu’actrice était pendant ses études à Juilliard, la prestigieuse école des arts située à New York. Ceci tout en évoquant sa participation à la pièce « Hamlet ».

« Sam (Gold) et moi nous connaissons depuis longtemps. On travaille ensemble, on est amis, on est allés tous les deux à Juilliard, mais pas en même temps.», racontait-il en 2017.

LA CARRIÈRE DE GAYLE RANKIN

Gayle Rankin est apparue pour la première fois à la télévision en un épisode de « Law & Order: Special Victims Unit ».

Cependant, sa popularité n’est venue que lorsqu’elle a joué le loup-garou, Sheila, dans la série Netflix « Glow », qui a duré trois saisons.

En 2017, Rankin a fait plusieurs apparitions sur grand écran, puisqu’il faisait partie de « The Meyerowitz Stories », un film réalisé par Noah Baumbach, et dans « The Greatest Showman », avec Hugh Jackman.

Depuis lors, ses œuvres sont de plus en plus fréquentes, ajoutant des titres comme « Irreplaceable You », « In a Relationship » et « Her Smell ».

De plus, « La Maison du Dragon » ne sera pas la première fois que l’actrice collabore avec HBO Max, puisqu’en 2020, elle a joué Emily Dodson dans « Perry Mason ».

Gayle Rankin dans le rôle d’Emily Dodson dans « Perry Mason » (Photo : HBO)

QUI EST ALYS RIVERS, LE RÔLE DE GAYLE RANKIN DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Selon les écrits du Grand Maître Munkun dans « Fire and Blood », le père d’Alys Rivers était feu Lyonel Strong, ce qui ferait d’elle la demi-sœur de Harwin et Larrys. Cependant, comme le roman de George RR Martin est basé sur des ouï-dire, on ne sait pas avec certitude lesquels sont vrais et lesquels sont faux.

Ce que l’on sait, c’est qu’elle vivait à Harrenhal, où elle travaillait comme nourrice. Cependant, on a dit qu’il avait des pouvoirs surnaturels, comme être capable de voir des visions du futur et d’avoir l’air beaucoup plus jeune que son âge réel.