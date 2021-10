Désolé pour la perturbation: Mark Zuckerberg s’excuse pour la panne de Facebook, Instagram et WhatsApp pendant cinq heures

07 oct. 2021 12:03:48 IST

Après que des millions de personnes aient récemment subi plus de 5 heures de perturbation pour accéder à Facebook, Whatsapp et Instagram, Mark Zuckerberg a présenté ses excuses aux utilisateurs via les réseaux sociaux. Le PDG de Facebook a exprimé ses regrets pour la gêne occasionnée et a également informé les utilisateurs que les plateformes de médias sociaux étaient de nouveau en ligne et fonctionnaient bien.

« Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger reviennent en ligne maintenant. Désolé pour la perturbation aujourd’hui – je sais à quel point vous comptez sur nos services pour rester en contact avec les personnes qui vous sont chères », a posté Zuckerberg sur son compte personnel Facebook.

Pendant ce temps, dans un article de blog séparé, les responsables de Facebook ont ​​révélé la cause première de cette panne, la qualifiant de changement de configuration défectueux. Plus loin dans la publication, Facebook a affirmé que cette panne avait eu un impact sur de nombreux outils et systèmes internes de l’entreprise. En raison de cette perturbation, les fonctionnaires n’ont pas pu résoudre le problème rapidement car il devenait compliqué.

Cependant, Facebook a expliqué que les changements de configuration sur les routeurs ont causé des problèmes qui ont interrompu cette communication. Ils ont en outre déclaré que cette perturbation avait un effet en cascade sur la façon dont les centres de données communiquent, entraînant un arrêt des services. Partageant plus de détails à ce sujet, Facebook a également affirmé qu’il n’avait aucune preuve que les données de l’utilisateur aient été compromises à la suite de cette interruption.

De plus, WhatsApp a également présenté ses excuses à ses utilisateurs sur les réseaux sociaux pour le problème.

Toutes nos excuses à tous ceux qui n’ont pas pu utiliser WhatsApp aujourd’hui. Nous commençons à faire fonctionner à nouveau WhatsApp lentement et prudemment. Merci beaucoup pour votre patience. Nous continuerons à vous tenir au courant lorsque nous aurons plus d’informations à partager. – Whatsapp whatsapp) 4 octobre 2021

Nous sommes maintenant de retour à 100 %. 💚 Merci à tout le monde aujourd’hui pour votre patience pendant que nos équipes travaillaient avec diligence pour restaurer WhatsApp. Nous vous apprécions vraiment et continuons d’être touchés par le nombre de personnes et d’organisations qui comptent sur notre application chaque jour. ?? – Whatsapp whatsapp) 5 octobre 2021

Aux premières heures du mardi 5 octobre 2021, Facebook, Instagram et WhatsApp sont revenus en ligne après près de six heures de panne. Cette panne a quelque peu paralysé le réseau social géant.

En raison de cette perturbation, les actions de Facebook, qui compte actuellement près de deux milliards d’utilisateurs actifs quotidiens, ont chuté de 4,9%. C’est devenu leur plus forte baisse quotidienne depuis novembre 2020. Selon la société Standard Media Index, pendant la panne, Facebook a perdu environ 545 000 € de revenus publicitaires américains par heure. Pour les non avertis, Facebook est la deuxième plus grande plateforme de publicité numérique au monde.

