Liste des acteurs et personnages de « Ted Lasso » – Saison 3 : qui est qui dans les nouveaux épisodes

« Ted Lasso » est de retour ! La grande série comique, créé par et avec Jason Sudeikis, présentera sa troisième saison le mercredi 15 mars 2023. De cette façon, il cherche reconquérir les critiques et le public avec 12 nouveaux chapitres.

Dans cet épisode, nous découvrirons quelles seront les conséquences que le AFC Richmond après la trahison de Nate (Nick Mohammed)qui fait maintenant partie de l’équipe technique du West Ham de Rupert (Anthony Head).

Voulez-vous connaître tous les acteurs et personnages de la saison 3 de « Ted Lasso » ? Ensuite, découvrez qui est qui dans les nouveaux épisodes de la Série Apple TV+.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « TED LASSO » – SAISON 3 ?

1. Jason Sudeikis comme Ted Lasso

jason sudeikis non seulement il est le protagoniste de l’histoire, mais il est aussi le producteur, scénariste et showrunner du programme. Dans ce troisième opus, il revient comme l’incomparable ted lasso. En l’absence de Natele personnage cherchera à diriger le AFC Richmond au sommet de la première ligue.

En plus de ce projet, sudeikis Il s’est démarqué par sa participation à des titres tels que « We’re the Millers », « Horrible Bosses » et « Hall Pass ».

Jason Sudeikis dirige le casting de la série « Ted Lasso » depuis 2020 (Photo : Warner Bros.)

2. Hannah Waddingham dans le rôle de Rebecca Welton

Grâce à votre travail en tant que Rebecca Welton, Hannah Waddingham a remporté des prix tels que Prix ​​​​de la télévision du choix des critiques et le Emmy. Maintenant, elle revient à la fiction en tant qu’adversaire directe de Rupertson ex-mari propriétaire du West Ham United FC

Hannah Waddingham dans le rôle de Rebecca Welton dans « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

3. Jeremy Swift comme Leslie Higgins

Leslie Higgin est le timide Directeur des opérations football dans le AFC Richmond. L’acteur qui l’interprète est Jérémy Swiftqui a participé à des productions telles que « Downton Abbey », « Fred Claus » et « Oliver Twist ».

Jeremy Swift dans le rôle de Leslie Higgins dans la série « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

4. Phil Dunster comme Jamie Tartt

On le connaissait comme le joueur le plus vaniteux de l’équipe, mais il semble qu’il mûrisse petit à petit. Jamie Tartt revient dans la série, dans la peau de l’acteur Phil Dunster. En plus de son succès dans l’émission, il a fait partie du casting de « L’heure du diable », « L’Avènement des Krays »entre autres projets.

Phil Dunster dans le rôle de Jamie Tartt dans la série « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

5. Brett Goldstein dans le rôle de Roy Kent

Non, ce n’est pas CGI! Roy Kent est interprété par l’acteur Brett Goldstein, qui travaille également comme scénariste sur la série. De plus, le gagnant d’un Emmy a fait une apparition accrocheuse dans le film. « Thor : Amour et Tonnerre ».

Brett Goldstein a remporté l’Emmy grâce à son travail sur « Ted Lasso » (Photo : Frederic J. Brown / AFP)

6. Brendan Hunt en tant qu’entraîneur Beard

L’entraîneur barbe est l’ami le plus fidèle de ted lassoavec qui il partage des fonctions au sein de l’équipe qu’il dirige. chasse à la brendan C’est lui qui donne vie au personnage. Auparavant, il faisait partie des bandes « Nous sommes les meuniers » et « Horrible Bosses 2 ».

Brendan Hunt dans le rôle de Coach Beard dans la série « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

7. Nick Mohammed dans le rôle de Nathan Shelley

Le grand « traître » de la troisième saison. Nathan « Nate » Shelly il a quitté le AFC Richmond faire partie du commandement technique de Rupert. Vos actions seront cruciales pour le développement de cet épisode.

Nick Mohammed dans le rôle de Nathan Shelley dans « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

8. Juno Temple en tant que Keeley Jones

Keeley-Jones elle a évolué sur le plan professionnel depuis le début de la série : elle est passée de star du mannequinat à la tête de sa propre agence. L’actrice qui l’interprète est Temple de JunonConnu pour « Killer Joe », « L’offre » et d’autres productions.

Juno Temple dans le rôle de Keeley dans la série « Ted Lasso » (Photo : Warner Bros.)

Autres acteurs et personnages faisant partie du casting de « Ted Lasso 3 »

Anthony Head dans le rôle de Rupert Mannion

Sarah Niles comme Dr Sharon Fieldstone

Toheeb Jimoh dans le rôle de Sam Obisanya

Cristo Fernández comme Dani Rojas

Kola Bokinni comme Isaac McAdoo

Billy Harris comme Colin Hughes

Maximilian Osinski comme Zava

Jodi Balfour comme Jack

Becky Ann Baker comme la mère de Ted

COMMENT VOIR « TED LASSO » ?

Comme les saisons précédentes, « Ted Lasso 3 » peut être vu de AppleTV+. Uniquement avec votre abonnement au service de streaming, vous aurez accès aux chapitres disponibles sur la plateforme. Accès depuis ce lien.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « TED LASSO 3 »