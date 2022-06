Appels à Austin Bulter pour gagner un Oscar pour sa performance dans le nouveau biopic d’Elvis

Le film suit l’ascension de la star décédée et ses relations personnelles et publiques complexes, en se concentrant particulièrement sur ses liens avec le manager, le colonel Tom Parker, joué par nul autre que Tom Hanks.

Le film très attendu est sorti sur les écrans de cinéma vendredi 24 juin et les cinéphiles font déjà l’éloge de l’acteur de 30 ans, exhortant l’Académie à reconnaître son travail.

Prenant Twitter dans leur voiture, un téléspectateur ravi a écrit: « J’ai vu Elvis hier et ça m’a juste époustouflé !!

« Austin Butler a incarné Elvis à tous points de vue. Le film a rendu hommage à la musique afro-américaine, aux performances scéniques et aux vêtements de Beale St. Hanks, comme d’habitude, c’était génial. Des Oscars partout! »

« Et l’Oscar revient à…. #AustinButler », a commenté un autre.

Vu #Elvis avec mes potes hier soir, et pour un gars qui n’aime généralement pas les films musicaux ou les biopics, c’était de loin l’un des meilleurs films de 2022 jusqu’à présent. Austin Butler mérite son Oscar, sa performance en tant qu’Elvis est l’une des meilleures que j’ai jamais vues, vraiment époustouflante. J’ai adoré. pic.twitter.com/XsD8warQrk

Un cinquième a déclaré: « J’ai vu #Elvis avec mes potes hier soir, et pour un gars qui n’aime généralement pas les films musicaux ou les biopics, c’était de loin l’un des meilleurs films de 2022 jusqu’à présent.

« Je suis allé avec mon fils pour regarder Elvis. Incroyable. Des performances incroyables. Et Austin Butler gagnera un Oscar », a fait écho un autre.

Plus tôt cette semaine, Lisa Marie Presley, 54 ans, a déclaré que Butler méritait une nomination aux Oscars pour son interprétation du roi du rock and roll.

« Laissez-moi vous dire que ce n’est rien de moins que spectaculaire. Absolument exquis. Austin Butler a magnifiquement canalisé et incarné le cœur et l’âme de mon père. »

Elle a poursuivi en disant: « À mon humble avis, sa performance est sans précédent et ENFIN réalisée avec précision et respect. (S’il n’obtient pas d’Oscar pour cela, je me boufferai le pied, haha). »