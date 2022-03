FSR 2.0 : AMD présente FidelityFX Super Resolution 2.0

FSR 2.0 arrive : DMLA étend la technologie interne FidelityFX Super Resolution. FSR 2.0 a maintenant été officiellement annoncé et il y a déjà une première impression de la façon dont la technologie peut affecter des jeux comme « Deathloop ». Il semble qu’un saut similaire de DLSS à DLSS 2.0 nous attend ici.

FSR 2.0 devrait être pratiquement impossible à distinguer du 4K natif

C’est de cela qu’il s’agit : FidelityFX Super Resolution 2.0 est la nouvelle version améliorée et fraîchement révélée du FSR d’AMD. C’est un technologie de mise à l’échelleles jeux en interne sur un calculé à une résolution inférieure, économisant ainsi des ressources. grâce à Technique de reproduction d’images mais peut encore images de haute qualité et haute résolution être publié.

Ils sont à l’aise avec FSR 2.0 difficilement distinguable de l’homologue natif. Le tout est en quelque sorte la réponse d’AMD à DLSS 2.0 de Nvidia, uniquement sans apprentissage automatique ni matériel spécial. Grâce à la mise à l’échelle temporelle de FidelityFX Super Resolution 2.0 devrait maintenant non seulement des fréquences d’images plus élevées peuvent être atteintes, mais la qualité d’image doit être la même ou même meilleure.

Voici à quoi ressemble FSR 2.0 dans Deathloop

AMD présente FSR 2.0 dans diverses images de comparaison et une vidéo en action. « Deathloop » est présenté comme un cobaye et l’un des premiers jeux avec support. dans le mode qualité voit réellement le graphique bien mieux qu’il ne l’était dans FSR 1.0 et ne peut en fait pas être distingué de la résolution 4K native. dans le mode Performance l’image est tout aussi belle et permet plus de FPS.

Dans tous les cas, il est clair que FidelityFX Super Resolution 2.0 est bien meilleur qu’avec FSR 1.0. Avec ça, il devrait Principale critique de la technologie enfin éradiquée be et AMD peuvent apparemment aussi sur ce point rattraper Nvidia. C’était très similaire avec la technologie DLSS de Nvidia, la technologie n’a pu développer pleinement son effet qu’avec DLSS 2.0.