Les gens appellent le film Netflix de Jake Gyllenhaal le coupable intense et phénoménal

Alors qu’il est sur le point de raccrocher au nez d’une femme qui, selon lui, vient de composé par pour « parler à quelqu’un », il devient clair qu’elle a été enlevée et Bayler est soudainement pris dans une affaire profondément troublante.

Avec seulement l’observation d’une camionnette blanche pour partir, Bayler est confronté à une course désespérée pour retrouver la victime avant qu’il ne soit trop tard – tout en essayant de déchiffrer la vraie réalité de l’histoire à laquelle il est confronté.

Un synopsis de Netflix dit : « le coupable se déroule au cours d’une seule matinée dans un centre d’appels de répartition 911. L’opérateur d’appel Joe Baylor (Gyllenhaal) essaie de sauver un appelant en grave danger – mais il découvre bientôt que rien n’est comme il y paraît, et faire face à la vérité est la seule issue. »

Une personne a tweeté : « Juste regardé le coupable selon la recommandation d’un collègue et c’était sacrément bon. Très intense et une touche WTF folle, et Jake Gyllenhaal était phénoménal. Découvrez-le sur Netflix.«