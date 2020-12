Sarah McBride explique la peur ressentie par les personnes trans qui naviguent dans les soins de santé

Le sénateur de l’État du Delaware élit Sarah McBride. (Facebook / Sénateur Sarah McBride)

La sénatrice élue pionnière Sarah McBride a expliqué la «peur perpétuelle» ressentie par les personnes trans qui naviguent dans le système de santé américain.

McBride est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a été élue au Sénat de l’État du Delaware en novembre, faisant d’elle le premier sénateur ouvertement transgenre de l’histoire des États-Unis et le plus haut fonctionnaire trans élu du pays.

Dans la vidéo, intitulée «Une entrevue franche avec Sarah McBride», elle a déclaré: «Je pense que souvent, lorsque nous parlons de personnes LGBT +, en particulier de personnes trans, dans les soins, nous parlons de soins liés à la transition.

«C’est évidemment une source importante d’obstacles et de discrimination auxquels les personnes trans sont confrontées dans le domaine des soins de santé.

« Mais [there are] les défis auxquels les personnes trans font face dans le cadre de soins plus larges, de l’accès à un gynécologue au traitement du cancer. Il y a cette peur perpétuelle.

«Est-ce que ce fournisseur, est ce clinicien, quelqu’un qui embrasse et affirme les personnes trans, ou non?»

McBride a déclaré que même si «la grande majorité des cliniciens» traitent les personnes trans de manière égale, il y a toujours «la crainte de savoir si les préjugés personnels de cette personne pourraient entraîner, même inconsciemment, des soins de qualité inférieure».

Elle a ajouté: « Parce que nous savons que les données sont claires, c’est possible et c’est le cas. »

Faisant référence à son défunt mari Andy, décédé d’un cancer quatre jours après leur mariage, le sénateur de l’État du Delaware a déclaré: «Je sais qu’avec Andy, il y avait cette peur constante dans le fond de nos esprits: ‘Est-ce que le prochain médecin ou prochaine infirmière … pas de soutien et d’embrasser les personnes trans? »

Cette peur, a déclaré McBride, affecte non seulement le bien-être mental des personnes trans, mais aussi leur santé physique.

Elle a poursuivi: «Naviguer dans le système de santé, faire face à une maladie particulièrement grave, est accablant, point final.

«Mais ensuite, pour ajouter à cela la peur de la discrimination qui pourrait se cacher dans n’importe quel coin, cela empêche un patient de se concentrer vraiment sur le travail devant lui, d’essayer de se rétablir et de prendre soin de sa santé. .

«Cette peur est réelle et a un impact tangible sur nos résultats physiques réels lorsque vous luttez contre cette peur, lorsque cette distraction entrave notre capacité à nous améliorer et à rester en bonne santé.

Interrogé par Jones sur la manière dont les prestataires de soins de santé peuvent aider à apaiser cette peur, McBride a déclaré: «Il est si important, quels que soient les soins que vous fournissez, de penser:« Comment est-ce que j’envoie le message qu’il s’agit d’un espace affirmatif et inclusif? ‘

«Il pourrait s’agir de suivre une formation sur les compétences culturelles LGBT + et de préciser que vous êtes un allié, cela pourrait être une étape aussi simple et directe que cela.

«Mais c’est tellement important que peu importe les soins, vous reconnaissez que les personnes trans auront accès à ces soins, elles ont besoin de ces soins.

«Et peu importe à quel point vous êtes bon et décent en tant que personne, et vous savez que vous l’êtes, le nouveau patient ne le saura pas nécessairement, et il est utile d’essayer de le préciser.