Beltalowda! Cara Gee parle de l’odyssée émotionnelle de Drummer dans la saison 5 de «  The Expanse  »

S’il y a une âme plus charismatique et kickass dans tout l’univers de « The Expanse », alors nous ne pouvons tout simplement pas trouver le courage d’en nommer une meilleure que Belter Camina Drummer.

Parfaitement interprété par l’actrice canadienne Cara Gee, Drummer est devenu l’un des personnages les plus intrigants de la saga de science-fiction Amazon Prime depuis son introduction en tant que féroce chef de la sécurité de Fred Johnson à Tycho Station dans la saison 2.

Alors que l’avant-dernière saison 5 lance les trois premiers épisodes sur dix le mercredi 16 décembre, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir beaucoup plus de Drummer alors qu’elle dirige sa propre faction puissante de navires d’attaque vers une confrontation avec le renégat OPA (Outer Planets Alliance) terroriste Marco Inaros et sa marine libre.

Tirée principalement de « Nemesis Games », le cinquième livre de la série à succès des auteurs Ty Franck et Daniel Abraham (écrit sous le nom de James SA Corey), cette sortie à venir a été qualifiée de « saison la plus épique et la plus personnelle que nous ayons jamais faite, simultanément, « par Showrunner Naren Shankar .

En cours de route, Gee découvre de nouvelles facettes émotionnelles et des chagrins cachés du capitaine entraîné et tatoué avec un regard d’acier qui pourrait faire fondre l’armure de puissance de Goliath.

45secondes.fr s’est connecté avec Gee pour discuter de la présence croissante de Drummer dans la nouvelle saison de la série, travaillant avec des réalisateurs pour développer son personnage, des parallèles entre Belters et son héritage des Premières Nations, et si elle ferait ou non un vrai tour dans l’espace pour être la première femme sur la lune.

45secondes.fr: En tant qu’acteur, comment était-ce d’élargir votre gamme et d’exposer les côtés plus doux de Drummer dans la saison 5?

Cara Gee: Un rêve devenu réalité est certainement une excellente façon de le dire. Nous avons vu Drummer être si dur pendant si longtemps, et avoir une vision plus intime de sa vie personnelle est vraiment important. Nous voyons des personnages féminins forts, et c’est presque devenu une sorte de slogan. Et je suis ravie de jouer le plus dur à cuire de tous les personnages féminins forts. [Laughs.] C’est incroyable.

Mais je pense qu’il est important de se rappeler qu’elle est aussi humaine et de voir à quoi ressemble la vie pour elle à la maison. C’est vraiment précieux.

45secondes.fr: Êtes-vous surpris de voir la réaction intense des fans à la construction de Camina Drummer au cours des trois dernières saisons?

Gee: Cela m’est venu directement à la tête et je suis insupportable dans la vraie vie. Savez-vous à quel point je suis populaire sur « The Expanse »? [Laughs.] Non, c’est intrigant. Tout le mérite revient aux écrivains. Chaque fois que je reçois un scénario, je fais partie de ces personnes et je veux savoir ce qui se passe. C’est comme le jour de Noël et chaque fois que je tourne une page et que Drummer fait autre chose qui est génial, je me sens tellement chanceux de pouvoir le décrire. Je pense parfois que les personnages secondaires peuvent avoir une voie plus intrigante.

J’ai tourné une émission de télévision il y a longtemps et j’étais le chef de file. Et c’était une expérience intéressante de regarder les gens autour de moi traverser tous ces rebondissements vraiment intéressants. Parfois, vous êtes le chemin du public lorsque vous êtes le chef de file, et je pense que vous pouvez être plus créatif avec des personnages de soutien. Vous avez besoin de cette ancre au centre pour que les personnages de soutien puissent devenir sauvages.

45secondes.fr: Comment avez-vous travaillé avec des réalisateurs de séries vétérans comme Breck Eisner et d’autres pour développer la voix intérieure et le parcours dramatique du personnage?

Gee: Nous sommes chanceux d’avoir des réalisateurs incroyables sur ce projet. Dès le sommet, Naren [Shankar] crée un environnement extrêmement collaboratif. Alors nous nous réunissons et nous avons des répétitions et des lectures pendant nos temps libres. L’ensemble du casting est incroyablement ringard à propos de la série et nous en parlons constamment. Et les administrateurs sont les mêmes.

Breck est comme le nerd numéro un pour «The Expanse». Il aime ça. Et il est avec la série depuis si longtemps. Parfois, sur d’autres émissions, les réalisateurs entrent et sortent et ils sont un peu comme des armes à louer. Sur cette émission, nous avons tendance à attirer des personnes plus investies et en savoir plus sur l’arc.

Nous avons eu une réalisatrice nommée Marisol Adler cette année et elle est arrivée et connaissait le spectacle de fond en comble. Je dois faire beaucoup de travail vraiment nuancé avec elle. Thomas Jane a réalisé un épisode cette année. Ce qui en tant qu’acteur était un rêve. Et il a donné de belles notes très concises. Quelque chose dans lequel vous pouvez vous enfoncer les dents. Ça a été incroyable.

45secondes.fr: Quel est l’aspect le plus engageant ou stimulant d’être un Belter?

Gee: Pour moi, c’est en fait une énorme responsabilité de dépeindre cela. Je suis des Premières Nations. Je suis Ojibwé et je vois donc beaucoup de parallèles entre la lutte pour les droits fondamentaux de la personne que vivent les Belters et ce que vivent les peuples autochtones du Canada, des États-Unis et du monde entier.

Pour moi, c’est assez drôle. Tout le monde veut être Belter, mais personne ne veut être Belter. Je ressens une responsabilité si forte avec cela, et la série fait un excellent travail pour parler de ces questions de droits de l’homme. C’est tellement simple que, bien sûr, les Belters méritent d’avoir accès à de l’air et à de l’eau propres. Mon plus grand espoir est qu’il déclenche une connexion à un accès égal aux ressources essentielles dans la vie réelle.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment annoncé que Blue Origin débarquerait la première femme sur la lune. Seriez-vous intéressé à faire un vrai voyage dans l’espace?

Gee: Je veux dire, s’il me le demandait, j’aurais peut-être du mal à dire non. Mais j’ai un peu peur des hauteurs. [Laughs.]. Alors je ne sais pas! J’ai appris la plongée sous-marine l’année dernière et je pense qu’il y a des chevauchements intéressants en ce qui concerne le fait d’être dans une atmosphère dans laquelle vous ne pouvez pas survivre sans que la technologie vous aide. S’il m’appelle, je dirais: « D’accord JB, parlons de détails. » Mais je ne meurs pas d’envie de le faire, non.

