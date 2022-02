Les utilisateurs de Wordle font une référence hilarante aux ‘E-Girls’ après le mot surprenant d’aujourd’hui

Les joueurs du jeu de mots quotidien viral, récemment repris par Le New York Timesse sont rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur Wordle 254 le 28 février 2022 – et la réaction est à la hauteur de ce à quoi on s’attendrait pour un mot comme celui-ci.

La publication sur Twitter semblait faire référence au mot d’aujourd’hui sur le jeu, « choke », car la chanson commence également par les paroles : « Choke me like you hate me, but you love me ».