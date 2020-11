Lamborghini a sorti ses propres écouteurs de luxe, et ils ne sont pas aussi chers que vous le pensez

Quelles marques qui n’ont rien à voir avec la technologie lancer leur propre gamme de produits Ce n’est pas quelque chose qui nous prend par surprise. En ce sens, nous avons par exemple Louis Vuitton, la marque de luxe qui possède ses propres écouteurs sans fil au prix de 1 000 €.

A cette occasion, c’est Lamborghini, la marque automobile populaire et chère, qui ne veut pas être exclue du marché de la technologie, ayant voulu lancer ses propres écouteurs. Or, contrairement au cas de Louis Vuitton, ce ne sont pas aussi chers qu’on pourrait l’imaginer.

Lamborghini lance sa propre gamme d’écouteurs et non, ils ne sont pas aussi chers que vous l’imaginez

Exceller sur le marché des écouteurs sans fil est assez difficile. D’une part parce qu’Apple le domine avec ses incroyables AirPods et d’autre part parce qu’il existe des alternatives fabuleuses à ce modèle et pour tous les budgets, comme c’est le cas avec le récent Huawei FreeBuds Pro, des écouteurs haut de gamme au rapport qualité-prix exceptionnel. .

Cependant, nous aimons qu’il y ait de plus en plus de modèles à notre disposition et de plus en plus s’ils sont sous le sceau Lamborghini. Parce que comme on le lit dans Forbes, Lamborghini a lancé deux produits, un casque serre-tête Master & Dynamic MW65 avec suppression active du bruit et un casque sans fil MW07 PLUS.

Selon ses créateurs, le but était de créer le meilleur design pour lequel Lamborghini a toujours été caractérisée Leur objectif était donc de fabriquer des appareils qui s’identifient à la marque automobile et répondent aux attentes de leurs fans,

Les MW65 seront disponibles en différentes variantes et matériaux et auront même un modèle en Alcantara. D’autre part, le MW07 Plus sera également disponible dans différentes combinaisons de couleurs. Les premiers sera au prix de 549 € et plus pendant que les secondes sont peut être acheté à partir de 349 €. Un prix assez bon marché étant donné qu’il s’agit de Lamborghini. Bien sûr, nous devrons voir la qualité sonore qu’ils ont.

