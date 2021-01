Des «  jets bleus  » captivants, des «  elfes  » repérés au-dessus de l’océan Pacifique par l’observatoire de la station spatiale

28 janv.2021 19:05:05 IST

De nouvelles observations de la foudre terrestre vue dans l’espace extra-atmosphérique jettent la lumière sur une meilleure compréhension du sujet. Plusieurs «jets bleus» et «elfes» capturés à partir d’un nouveau télescope peuvent même donner un aperçu de la façon dont les gaz à effet de serre sont concentrés dans l’atmosphère terrestre. La recherche a été publiée dans La nature le 20 janvier, et le document définit les jets bleus comme des « décharges électriques atmosphériques semblables à des éclairs d’une durée de plusieurs centaines de millisecondes qui se propagent en cônes alors qu’elles se propagent du sommet des nuages ​​d’orage dans la stratosphère ».

Le phénomène du jet bleu est resté mal compris en raison des capacités de surveillance limitées des télescopes au sol. Cela a changé lorsque l’observatoire ASIM (Atmosphere Space Interactions Monitor) de la Station spatiale internationale a attrapé un jet bleu ou un éclair bleu. Cet observatoire a la capacité de regarder la foudre depuis l’espace et a récemment capturé un seul jet bleu et quatre «elfes» – émissions optiques et ultraviolettes du fond de l’ionosphère – pendant un orage.

« En regardant la météo de la Terre depuis la Station spatiale internationale à 400 km au-dessus, la perspective améliorée de l’ASIM apporte un nouvel éclairage sur les phénomènes météorologiques et leurs caractéristiques », a déclaration de l’Agence spatiale européenne (ESA) a déclaré que l’ASIM est présent sur la Station spatiale internationale depuis 2018 et dispose de divers équipements tels que des photomètres (utilisés pour mesurer l’intensité lumineuse), des caméras optiques, un détecteur de rayons X et gamma pour effectuer son observation . Le communiqué a ajouté que des phénomènes « bizarres » tels que les jets bleus sont « très difficiles à observer depuis la surface de la Terre » et ont donc continué à désillusionner les scientifiques pendant des années.

Le papier a dit que les éclairs ont été observés dans l’océan Pacifique central, près de l’île de Nauru pendant un orage. L’ASIM avait capturé le jet bleu pour sortir d’un nuage et provoquer un «flash intense de cinq 10 microsecondes». Les chercheurs pensent que ces phénomènes pourraient même «influencer la concentration de gaz à effet de serre» dans l’atmosphère terrestre, rendant ainsi leur recherche plus cruciale.

