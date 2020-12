Elliot Page, star de la Umbrella Academy, est trans

Elliot Page. Image: Getty / Netflix

Elliot Page a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Elliot Page, star de Netflix L’Académie des parapluies a annoncé qu’il était transgenre.

L’acteur, officiellement connu sous le nom d’Ellen Page, a publié une déclaration sur son compte de médias sociaux cet après-midi (1er décembre) annonçant la nouvelle, partageant que son nom est Elliot et qu’il utilise des pronoms. « Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie.

Lisez la déclaration complète d’Elliot ci-dessous:

«Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot. J’ai de la chance d’écrire ceci. Être ici. Être arrivé à cet endroit de ma vie.

«Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de dans la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un lieu plus inclusif et plus compatissant. J’offrirai tout le soutien que je pourrai et continuerai à lutter pour une société plus aimante et plus équitable. «

«J’aime le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je sois queer. Et plus je me tiens proche et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis. À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux.

