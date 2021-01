Tout le monde fait le Silhouette Challenge sur TikTok et nous vivons pour cela

Votre guide complet du défi viral Silhouette sur TikTok.

Un autre jour, un autre défi devient viral sur TikTok. TikTok n’a pas de limites en matière de créativité, créant chaque jour défi après défi. Récemment, le Buss It Challenge nous a poussé nos genoux grinçants au point de rupture. Cependant, c’est maintenant l’ère du Silhouette Challenge.

Le Défi Silhouette consiste à poser devant une porte avant de se transformer en une silhouette noire sensuelle sur fond rouge. On ne sait pas qui a lancé le tout, mais le hashtag du défi a déjà recueilli plus de 90 millions de vues.

Maintenant, vous pensez probablement que réaliser votre propre version nécessitera un vidéaste expérimenté, un technicien lumière et une supercherie PhotoShop, mais c’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. Voici exactement comment procéder…

Voici comment faire le Silhouette Challenge sur TikTok. Image: @ its.verda via TikTok, @joannaalfarah via TikTok

Comment faire le Silhouette Challenge sur TikTok

1) Trouvez d’abord une porte pour poser. Si vous n’en avez pas, n’importe quel décor sensuel fera l’affaire.

2) Tenez-vous devant la porte, enregistrez la première partie de la vidéo, y compris la pose finale, et enregistrez-la sur votre pellicule. (Cela devrait être dans un éclairage normal et porter vos vêtements.)

3) Dirigez-vous vers Snapchat et sélectionnez le filtre « Vin Rouge ».

4) Enregistrez une deuxième vidéo en utilisant le filtre « Vin Rouge ». Vous devrez éteindre toutes les lumières sauf une dans la pièce derrière vous et vous devriez commencer là où votre dernière vidéo s’est terminée en position de silhouette. Assurez-vous également de porter des vêtements plus serrés pour mettre en valeur votre silhouette. C’est pour la partie silhouette de la vidéo.



5) Ouvrez TikTok et ajoutez les deux vidéos enregistrées pour créer un clip complet.

6) Ajoutez le son en vous assurant que la transition s’aligne avec le passage au mode silhouette. Vous pouvez utiliser la synchronisation automatique pour cela.

Voici un tutoriel utile sur le Silhouette Challenge

Quelle chanson est utilisée pour le Silhouette Challenge sur TikTok?

Nous savons que vous vous demandez probablement quelles sont les chansons accrocheuses utilisées tout au long du Silhouette Challenge. Eh bien, cela commence par «Mettez votre tête sur mon épaule» de Paul Anka et se termine par «Streets» de Doja Cat. La chanson est tirée de son album de 2019 Rose vif et des échantillons «Streets Is Callin» de B2K.

