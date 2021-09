À quelle heure commence Bake Off Argentina 2021 ?

La nouvelle saison de Faire cuire l’Argentine J’avais tout prêt pour commencer juste après la fin prévue de La voix, ce qui vous laisserait un écran « chaud », idéal pour repartir du bon pied. Cependant, les autorités de TéléféConcrètement, les personnes chargées de définir les stratégies de la chaîne ont décidé de reporter le début de l’émission de téléréalité sur la pâtisserie. Les raisons sont inconnues.







Quand débutera le spectacle tant attendu qui présente les meilleurs pâtissiers du pays ? Lundi prochain 13 septembre. Et les horaires seront les suivants : du dimanche au jeudi à partir de 22h30 en Argentine. De cette façon, le mystère du calendrier de cette compétition tant attendue est résolu, ce qui laisse toujours beaucoup de bruit dans l’environnement.

Le conducteur du cycle sera à nouveau Paula Chaves, qui réalise le programme avec sa sympathie et le timing nécessaire pour gérer le jury et les participants de la passionnante compétition. Parle-t-on du jury ? Dans ce cas, les membres seront Damián Betular, Pamela Villas et Dollie Irigoyen à la place du célèbre chef français Christophe Krywonis.

Les gâteaux les plus créatifs de la télé. Photo : IMDb.



L’ancien jury a eu un départ controversé de Téléfé parce qu’il a démissionné pour participer à un programme en Les treize qui n’a finalement jamais été diffusé. Christophe a reconnu : « Je cherchais d’autres choses, je voulais cuisiner ». Il semble que l’Européen ait regretté d’avoir quitté Téléfé quand il était trop tard. Aujourd’hui Patisserie il a son remplaçant dans le jury.

Un petit souvenir ? Le précédent volet du cycle a été un succès absolu, poussé par la quarantaine qui avait tous les Argentins devant la télévision. Dans ce contexte, le concours a eu un gagnant controversé : Damien Pier Basile, qui a remporté la victoire grâce à une erreur d’inscription de Samantha Casais qui a finalement été disqualifié.