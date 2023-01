Avatar 3 ajoute la star de Game of Thrones Oona Chaplin en tant que chef de la tribu du feu, le «peuple des cendres»

Jeu des trônes Star Oona Chaplin dépeindra le chef de la nation du feu de Na’vi, le Peuple des Cendres, dans Avatar 3, a maintenant confirmé le producteur Jon Landau. Alors que l’on savait déjà que Chaplin jouerait un rôle dans la suite d’action de science-fiction, Landau a révélé à Empire Magazine que son rôle serait crucial, avec son personnage Varang agissant en tant que chef de la tribu du feu antagoniste.





« Il y a de bons humains et il y a de mauvais humains – la même chose du côté de Navi – mais souvent, les gens ne se considèrent pas comme mauvais. Quelle est la cause première de la façon dont ils évoluent vers ce que nous percevons comme mauvais ? y a-t-il d’autres facteurs dont nous ne sommes pas conscients. »

Landau a également révélé que le peuple des cendres habiterait les régions volcaniques de Pandora, ce qui signifie que Avatar 3 explorera un autre élément et une autre zone du monde richement détaillé, dépeignant les humains sous un jour plus positif tout en faisant de la tribu du feu de Na’vi les méchants.

Oona Chaplin est surtout connue pour avoir joué le rôle de Talisa Maegyr dans Jeu des trônesainsi qu’aux côtés de Tom Hardy dans Tabou. L’actrice est actuellement vue aux côtés Casse-cou star Charlie Cox dans la mini-série de thriller d’espionnage de Netflix, Trahison. Nul doute que son rôle en tant que l’un des principaux antagonistes de Avatar 3 fera rapidement d’elle un nom familier.





Avatar 3 introduira deux nouvelles tribus alors qu’il explore davantage Pandora

Ateliers du 20ème siècle

Non seulement va Avatar 3 introduire les Ash People antagonistes, mais la suite amènera également une autre nation de Na’vi dans la mêlée. Le réalisateur James Cameron a révélé ce détail récemment, expliquant comment Avatar 3 explorera plus librement le monde extraterrestre de Pandora.

« Le feu a un but symbolique dans le film et il y a une culture qui est spécifiquement autour de ce concept », a expliqué Cameron. « C’est probablement trop dire en ce moment. Vous allez rencontrer deux cultures complètement nouvelles dans le prochain film. Nous rencontré l’Omaticaya, nous avons rencontré la Metkayina, et vous allez rencontrer deux nouvelles cultures dans le prochain film, et ça va un peu plus librement dans le monde de Pandora à différents endroits. »

En attendant de plus amples détails sur Avatar 3le public n’a rencontré que récemment Metkayina, habitant de l’eau, dans le chiffre d’affaires d’un milliard de dollars Avatar : la voie de l’eau. Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau raconte l’histoire de la famille Sully, les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Réalisé par James Cameron, Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dileep Rao et Matt Gerald, qui ont chacun repris leurs rôles du film original, avec Sigourney Weaver de retour en tant que nouveau personnage. Les nouveaux membres de la distribution incluent Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement et Brendan Cowell.

Avatar : la voie de l’eau est maintenant en salles, avec trois autres suites prévues. Avatar 3, pendant ce temps, doit actuellement sortir le 20 décembre 2024, avec d’autres versements prévus pour le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028.