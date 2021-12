in

Sasural Genda Ful est l’une des séries télévisées indiennes les plus populaires. L’émission se renouvelle et la saison 2 sera bientôt sur les écrans de télévision. Voici tout ce que vous devez savoir sur le casting de Sasural Genda Ful 2, le nom de l’acteur et de l’actrice, où regarder en ligne. Regarde.

Sasural Genda Phool 2 est le deuxième spectacle le plus réussi de Star India. Cette émission est diffusée sur Star Bharat. D’autre part, le casting starprasad Sharma, Aishwarya Sharma et d’autres acteurs vedettes sont apparus dans cette série. Ceci est une production Rajshri et est vendu à STAR Bharat. Voici ce qu’il faut savoir sur l’émission.

Sasural Genda Ful 2 Cast, nom de l’acteur et de l’actrice, où regarder en ligne

Sasural Genda Phool 2 arrive sur Star Bharat en décembre et sera diffusé du lundi au vendredi. Jour après jour, Star Bharat Channel présente une nouvelle série Sasural Genda Phool 2. Star Bharat opère sous l’égide de Fox International Channels India.

Sasural Genda Phool 2 est écrit et réalisé par B. Chandrakant et coproduit par Vipul D. Shah, Daman Dharmadhikari et Virendra Parbhoo de CGV Motion Pictures. Dans ce drame, nous voyons tous des performances conjugales avec Rakesh Pandey, Manasi Moghe et Sanjay Khurana.

Sasural Genda Phool sera de retour avec une saison 2 et cette fois, le spectacle sera un tour de montagnes russes de drame, de romance et de divertissement.

Lire la suite: Stone Ocean Episode 1 Date de sortie, Anime, Promo de la saison 1, Intrigue

Casting de Sasural Genda Ful 2: Nom de l’acteur et de l’actrice

L’émission est produite sous la bannière de BigSynergy Productions. Ashutosh Gowariker et Sumeet Hukamchand Mittal sont les producteurs et réalisateurs de cette émission. Le film met en vedette Aditi Sharma dans Aarti, Yash Tonk dans Manav, Maanvi Gagroo dans Gunja, Karan Suchak dans Pawan, Prabal Panjabi dans Tejaswi, Lillete Dubey dans Vrinda, Arjun Bijlani dans le personnage négatif et d’autres.

En ce qui concerne le casting de Sasural Genda Ful 2, il y a Jay Soni – Ishaan Kashyap Shagun Sharma – Ishaan Kashyap Supriya Pilgaonkar – Shailaja Kashyap Sooraj Thapar – Alok Kashyap Shruti Ulfat – Rano Kashyap Anita Kanwal – Gayatri Kashyap Sudhir Kashyap Pandey – – Ilesh Bharadwaj Ridheema Tiwari – Disha Bharadwaj.

Lire la suite: Date de sortie de la saison 2 de La Brea, compte à rebours de l’épisode 1, distribution, bande-annonce

Casting de Sasural Genda Ful 2: Date et heure de sortie

Canal de diffusion Étoile Bharat Saison précédente Sasural Genda Phool Afficher les horaires Du lundi au vendredi à 20h Durée de fonctionnement 20-22 minutes Date de début 7 décembre 2021

Sasural Genda Ful 2 Spoilers et intrigue

Attendez-vous à ce que la saison 2 de Sasural Genda Ful porte le drame des relations de la belle-sœur à un tout autre niveau. C’est un continuum de la première saison, ce qui nous laisse deviner qui trouvera l’amour et qui ne le fera pas. Les spoilers pour Sasural Genda Ful 2 montrent que le lien de la sœur et du beau-frère est stressé après le mariage.

Un homme est tourmenté par la tristement célèbre famille « sasurale » de sa défunte épouse. Sa patience est mise à rude épreuve car il doit faire face à sa mère hostile et à ses cinq filles qui sont déterminées à lui rendre la vie misérable. Sasural Genda Ful La saison 2 commencera bientôt à être diffusée sur Star Bharat.

Regarder Sasural Genda Ful 2 en ligne

Star Bharat est sur le point de lancer la deuxième saison de Sasural Genda Phool avec Jay Soni et Shagun Sharma. Le spectacle sera similaire au drame original dans ses prémisses. Après que des émissions comme Saathiya et Sasural Simar Ka aient lancé leurs nouvelles saisons, le public va se régaler avec Sasural Genda Phool 2. Toutes les saisons de Sasural Genda Ful 2 sur Disney + Hotstar.

Donc, il s’agissait de Sasural Genda Ful 2 Cast, nom de l’acteur et de l’actrice, où regarder en ligne. J’espère que vous aimerez notre approche.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂