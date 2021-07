Derry Girls Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



Lisa McGee a créé Derry Girls, une comédie de situation irlandaise. L’émission est diffusée sur Channel 4 mais est également disponible sur Netflix. Hat Trick Productions au Royaume-Uni a produit le spectacle. Il s’agit de la vie de quatre adolescentes vivant à Derry, en Irlande du Nord.

Ses débuts ont eu lieu en 2018. La suite a suivi un an plus tard en 2019. L’émission a été renouvelée pour une troisième année, mais l’épidémie de coronavirus l’a empêchée de diffuser. Nous avons toutes les informations concernant Derry Girls Saison 3. Cela inclut son intrigue, ses dates de sortie, son casting, sa bande-annonce, etc.

Date de sortie de la saison 3 de Derry Girls

La série 2018 était sur le point de sortir sa troisième saison en 2020. Deux ans s’étaient écoulés depuis l’annonce de l’émission en 2019. La production a été retardée par des retards causés par l’épidémie de coronavirus. La production de l’émission a été retardée par la pandémie de coronavirus.

Nicola Coughlan (une star de la série) a confirmé que le tournage de la série reprendra cette année. Nous pourrions voir la saison 3 en 2022 si tout se passe comme prévu.

De plus, nous savons que les première et deuxième saisons de Derry Girls sont toutes deux disponibles en streaming sur Netflix. La saison 3 sera également disponible sur Netflix, dès sa sortie au Royaume-Uni.

Casting de la saison 3 de Derry Girls : qui peut y participer ?

La plupart des acteurs originaux reviendront probablement à la saison 3. Saoirse Jackson devrait reprendre son rôle d’Erin, le personnage sarcastiquement hilarant. Jamie Lee O’Donnell, Nicola Coughlan (‘Bridgerton’), reprendront également leurs rôles des meilleures amies d’Erin, Clare et Michelle. Louisa Harland (jouant James Maguire) et Dylan Llewellyn (jouant Orla McCool) assumeront les rôles. Siobhan McCSweeney, qui incarne Sister Michael la directrice stricte, est également confirmée pour la saison 3.

Des sources affirment que la plupart des acteurs de soutien de la saison précédente, ainsi que les familles des personnages principaux, feront leur retour sur nos écrans de télévision. Lisa McGee (la créatrice de la série) a exprimé son intérêt à ce que Dara O Briain, une comédienne irlandaise, joue un rôle de camée dans la saison à venir. Dara est connu pour ses stand-ups hilarants et a également loué « Derry Girls » sur les réseaux sociaux. Cependant, cela n’a pas été confirmé.

Intrigue pour Derry Girls Saison 3

Pour la saison 3 de Derry Girls, aucune information ou détail n’a été rendu public. Mais, nous pouvons nous attendre à plus de drames et de difficultés pour les adolescentes.

Voici Nicola Coughlan, tweetant « les intrigues de cette série sont les meilleures que nous ayons faites », sans donner de détails. Elle a parlé au Belfast Times des problèmes de production de la saison 3 et a discuté des intrigues. « [W]ous n’avons pas les ressources pour produire quoi que ce soit qui implique des foules en ce moment. C’est très difficile d’un point de vue logistique. Lisa McGee m’a parlé des intrigues lorsque j’ai parlé avec elle récemment. Ils sont brillants, ce qui ne me surprend pas – elle est tout simplement incroyable – mais cela m’a rendu tellement plus attrayant que je veux le faire maintenant.

Le spectacle est purement une comédie dramatique et ne comprend aucun drame. Il essaie d’être équilibré en acceptant le monde politiquement chargé des filles et en gardant le ton porteur. C’est un sujet émotif. Il y a souvent des conflits entre les personnes qui souhaiteraient que l’Irlande du Nord rejoigne la République d’Irlande. D’autres qui veulent toujours faire partie du Royaume-Uni. L’arrière-plan de la violence et des troubles est ce avec quoi Derry Girls vit. Il n’y a pas beaucoup de détails disponibles sur l’intrigue de la saison 3 de Derry Girls à part le contexte historique.