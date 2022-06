Paul Walker recevra à titre posthume l’étoile du Hollywood Walk of Fame

Paul Walker était une grande partie de la franchise de films Fast and Furious avant sa mort tragique en 2013, maintenant il est reconnu sur le Walk of Fame.

Rapide et furieux étoile Paul Walker recevra une étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame dans le cadre de la promotion 2023. L’annonce a été faite aujourd’hui par la présidente du Walk of Fame Select Panel, Ellen K, dans une vidéo en direct diffusée sur la chaîne YouTube du Walk of Fame. En plus de Walker, un autre prix posthume a été décerné à l’actrice nominée aux Oscars Juanita Moore dans la catégorie Film.

La classe Walk of Fame de 2023 comprend un total de 24 nouveaux noms à ajouter au quartier le plus célèbre de Los Angeles l’année prochaine. Venant de catégories telles que la télévision, le théâtre et l’enregistrement, la liste complète comprenait de nombreuses autres stars bien connues telles que Uma Thurman, Jon Favreau, Bill Pullman et Vince Vaughn. Cependant, pour de nombreux fans, l’inclusion de Paul Walker dans la liste est une reconnaissance spéciale pour la star décédée en novembre 2013.

En tant que membre de Rapide et furieux franchise, Walker est apparu dans plusieurs des titres de la série de films à indice d’octane élevé, avec Furieux 7 sorti deux ans après sa mort comme son dernier rôle au cinéma. Dans ce qui était une tournure tragique, l’acteur est décédé des suites de blessures subies dans un accident de voiture, où il est entré en collision avec un lampadaire en béton et deux arbres alors qu’il accélérait à environ le double de la limite. Lui et son conseiller financier, Roger Rodas, sont décédés des suites d’un traumatisme et de brûlures causés par la collision et l’incendie qui a suivi. Walker possédait plus de 30 voitures, dont des BMW, des Porsche et une Rolls-Royce Ghost, entre autres. En 2020, 2,33 millions de dollars ont été collectés grâce à la vente de 21 des véhicules de Walker lors d’une vente aux enchères en Arizona.





Le personnage de Paul Walker pourrait revenir dans Fast X

Universel

Comme le Rapide et furieux franchise de films se prépare à faire tourner ses moteurs pour la dernière fois au cours de ses dixième et onzième épisodes, il a été suggéré que le personnage de Paul Walker, Brian O’Conner, pourrait faire partie du film d’une manière ou d’une autre. Avant de partir X rapide, puis le réalisateur Justin Lin a déclaré que Brian était toujours en vie dans le Vite univers, et il aurait encore un rôle à jouer dans la finale de la franchise. À l’époque, il a dit à EW :

« Ouais, c’est un problème constant et quelque chose que je veux toujours être très respectueux. Le fait que Brian O’Conner soit toujours en vie dans cet univers doit être reconnu. Nous traitons F9 comme le premier film du dernier chapitre , et à un moment donné, c’est quelque chose auquel je pense et comment nous pouvons vraiment montrer sa présence mais d’une manière respectueuse. Donc c’est toujours en cours. J’ai l’impression qu’en 9, nous l’avons fait d’une manière qui me fait du bien, mais , alors que nous essayons de conclure la saga, c’est quelque chose auquel je continuerai toujours à réfléchir. »

Il est normal que Walker reçoive désormais son étoile sur le Walk of Fame à peu près à l’époque X rapide est libéré, et c’est sans doute quelque chose que son Vite co-stars célébreront en sa mémoire.