Demoiselle : date de sortie du prochain film de Millie Bobby Brown sur Netflix

Netflix

L’actualité principale de Demoiselle est arrivée, la prochaine production de Millie Bobby Brown sur Netflix. Découvrez les premières images et sa date de sortie !

©NetflixDemoiselle : date de sortie du prochain film de Millie Bobby Brown sur Netflix.

Millie Bobby Brown est l’une des jeunes stars les plus acclamées et les plus populaires d’aujourd’hui, une reconnaissance qui a été méritée après avoir joué Eleven dans le phénomène choses étranges. C’est pour cette raison que le service de streaming Netflix compté sur elle pour d’autres projets et l’un d’eux vient de voir le jour : demoiselle. A l’occasion de la présentation des films les plus marquants de la société, sa date de sortie était connue.

Sa prémisse nous présente Elodie, qui attend avec impatience son mariage avec le prince Harry et ressent la pression de son père, qui a besoin de l’argent que son mariage apportera. Après s’être mariée, elle se rend compte qu’elle a été amenée à être une offrande sacrificielle pour un dragon qui a l’intention de la dévorer. À cela, il se battra pour sortir de l’antre de la bête.

+Quand Damsel fait ses débuts sur Netflix

« Marquez vos calendriers pour 2023 alors que Netflix révèle les dates de sortie et les images des listes de films pour une autre année étoilée ! Et ce n’est qu’un aperçu de la liste complète, avec plus de comédie, d’action, de drame, de suspense et de romance qui vous attendent pour en profiter . Alors attachez votre ceinture, attrapez le pop-corn et réservez les dates »mentionne le communiqué de la plateforme pour la présentation de ses cassettes. demoiselle de Millie Bobby Brown sortira le 13 octobre de cette année.

En plus de l’étoile choses étranges qui jouera le rôle d’une jeune femme qui transformera la typique « demoiselle en détresse » en héroïne, le casting principal est composé de : nick robinson (Prince Henri), Angela Bassette (Dame Bayford) Robin Wright (Reine Elizabeth) et Ray Winston (Le roi). Ils seront rejoints par :Shohreh Ashdashloo, Brooke Carter, Sam Sharma, Mens-sana Tamakloe et Elmano Sanchoentre autres.

Le projet a été annoncé en mars 2020 avec Juan Carlos Fresnadillo à la réalisation, Joe Roth et Jeff Kirschenbaum à la production et Dan Mazeau à l’écriture du scénario. En novembre de l’année mentionnée, on savait que Millie Bobby Brown il jouerait le rôle principal dans le film qui aurait un budget compris entre 60 et 70 millions de dollars. Le tournage a eu lieu de février à juillet 2022 au Portugal.

