Steven Spielberg parle du tournage de « West Side Story »

Parler du travail de Steven Spielberg en tant que réalisateur, c’est faire clairement référence à l’un des éléments les plus précieux de l’industrie, parfois appelé « Le roi Midas d’Hollywood » pour sa facilité à créer de grands succès avant la critique. et box-office international.

A 74 ans, après une trajectoire qui s’étend sur plus de 50 ans d’expérience, Spielberg se prépare pour la première de l’un de ses projets les plus complexes et ambitieux qu’il ait réalisés à ce jour, étant également le premier film musical tout au long de son carrière: « West Side Story. »

Spielberg est un cinéaste qui s’est caractérisé par l’ampleur épique de chacune de ses productions, qui varient entre drame de guerre, comédie légère ou même science-fiction. Cependant, le cinéaste a révélé que la réalisation de « West Side Story » remonte à un rêve personnel de son enfance, notamment en ce qui concerne la comédie musicale préférée de sa mère.

Lors d’une récente conférence avec Jake’s Takes, Steven Spielberg a parlé des éléments du cinéma musical qu’il trouve particulièrement difficiles, qui auraient contribué à ses distances avec le genre au cours de sa carrière, comparant les séquences de danse à la grande complexité technique derrière « Saving Private Ryan », plus précisément, la séquence d’Omaha Beach.

« Dans une séquence musicale, on est enfermé par la mesure, le rythme, le tempo, si c’est un deux-quarts, quatre-quarts, ça doit finir là où ça doit s’arrêter. Donc, d’une certaine manière, scientifiquement, au lieu d’avoir cette latitude, j’ai cette autre pour obtenir exactement ce que je veux en peu de temps, car la musique change, je change juste d’angle », a noté Spielberg.

Le cinéaste plaisante en disant qu’il n’a jamais été particulièrement bon en mathématiques, ce qui le désavantage clairement lorsqu’il s’agit de mesurer correctement les temps. Cependant, il remercie l’équipe des coulisses de l’enregistrement pour leur aide pendant le tournage. « West Side Story » met en vedette Ansel Elgort et la nouvelle venue Rachel Ziegler, se préparant pour sa première le 10 décembre.