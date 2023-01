Oscars : 3 scandales inoubliables qui ne se reproduiront pas en 2023

PRIX DES OSCARS 2023

Pas seulement le moment tendu de Will Smith et Chris Rock ! Ces échecs aux Hollywood Academy Awards sont devenus historiques dans l’industrie du divertissement.

©GettyLes scandales de ces dernières années aux Oscars ne peuvent plus se reproduire.

Les Oscars 2023 se rapprochent : le 24 janvier, le Académie des arts et des sciences du cinéma annoncera qui sont les nominés pour la 95e tranche. Avec Jimmy Kimmel comme animateur, cette nouvelle édition aura lieu le 12 mars, ce qui distingue les temps forts du cinéma de l’année dernière. Et, comme d’habitude, il sera rempli de scandales.

Depuis les premières livraisons, les cérémonies ont été teintées de moments gênants. Rappelez-vous juste quand, en 1973, Marlon Brando a ordonné à Sacheen Littlefeather de rejeter son prix du meilleur acteur et de boycotter le gala en signe de protestation, ou quand l’année suivante, un homme nu est monté sur scène. Ensuite, nous passons en revue 3 scandales de ces dernières années qui ne peuvent se répéter.

+ 3 scandales qui ne peuvent pas arriver aux Oscars 2023

– L’erreur de La La Land pour le meilleur film

En 2017, il y a eu une falla historique et inoubliable. Et c’est que quand Faye Dunaway et Warren Beatty Ils sont montés sur scène pour présenter Meilleur film de l’année, ils ont annoncé que La La Terre était le grand gagnant. Juste au moment où les lauréats se sont approchés pour recevoir leur statuette, il s’est passé quelque chose qui a étonné toutes les personnes présentes : c’était une erreur et le vrai gagnant était Clair de lune.

– Le manque de lumière lors du discours de Parasite

S’il s’agit de moments historiques, alors il faut nommer parasite. En 2020, le film a remporté le prix de Meilleur film, étant le premier film dans une langue non anglaise à monter dans cette catégorie. Alors que les gagnants prononçaient leur discours sur scène, les lumières se sont éteintes et les caméras se sont focalisées sur Jane Fonda, responsable de la clôture de l’événement. Cependant, des personnalités comme Tom Hanks ont invité à attirer l’attention sur les responsables du long métrage coréen.

– La gifle de Will Smith à Chris Rock

Les moment tendu entre Will Smith et Chris Rock a complètement marqué l’histoire d’Hollywood. C’était lors de la dernière édition des Oscars lorsqu’une blague malheureuse du comédien a provoqué la colère du protagoniste de Roi Richard. Après s’être moqué de l’apparition de Jada Pinkett-Smithson mari lui a crié dessus en public et est monté sur scène pour la gifler.

