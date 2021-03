Lali Espósito: 10 choses à savoir sur l’actrice de « Sky Rojo »

Mariana Espósito, mieux connue sous le nom de Lali, est une célèbre actrice et chanteuse pop argentine. Lali a fait ses premiers pas en tant qu’artiste en 1998 en jouant dans plusieurs séries télévisées Cris Morena. Sa popularité a commencé en tant que co-star de la série pour adolescents « Presque des anges«Là où elle a commencé sa carrière de chanteuse.

Dans 2013, Lali a commencé sa carrière solo sous la production de 3Musique. Son premier album, « Danser » C’était l’album pop révolutionnaire de l’année avec une fusion de hip hop, pop, dance, R&B, dubstep et electronica. Après deux ans de performance #ABailarTour, dans 2016, Lali a sorti son deuxième album « UN M ».

En août 2018 a présenté son dernier album «Brava», son troisième travail en studio produit par 3musique. Dans 3 jours à compter de son lancement, «Brava» dépassé le million de flux en Spotify et en moins d’une semaine, le nouvel album a atteint le statut d’or en Argentine. «Brava» reflète son énorme croissance musicale en tant que chanteuse et compositrice.

Image de balise Lali EspositoC’est une chanteuse qui a beaucoup à offrir, mais ses fans ne sont pas aussi conscients de ce qu’elle a fait dans sa vie pour atteindre ce point de succès. Ici nous vous disons 10 choses que vous ne savez peut-être pas à ce sujet, continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont dans cet article.

10 CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LALI ESPÓSITO

10. Il est vraiment très jeune

Il est fan du Club Atlético River Plate. (Photo: Instagram)

Lali il est encore très jeune. Il n’a pas encore 30 ans, bien qu’il atteigne cet âge à la fin de 2021. Il est né le dix octobre 1991 dans Buenos Aires, Argentine. Il a grandi là-bas et n’est pas parti pendant longtemps en raison de sa carrière d’enfance dans l’industrie du théâtre.

9. Elle a commencé à agir comme une enfant

Sa première participation à la télévision était dans le programme pour enfants « Caramelito y vos ». (Photo: Twitter)

J’avais seulement 12 ans quand il a décroché son premier rôle à la télévision. Il a été choisi dans le cadre d’un feuilleton pour enfants. Ça s’appelait « Coin de lumière », puis d’autres rôles supplémentaires lui ont été assignés dans d’autres pièces après ce rôle. C’est celui qui l’a rendue célèbre, mais cela ne ferait que inaugurer son incroyable carrière alors qu’elle continuait à vieillir.

8. Lali était dans un groupe

Son premier petit ami était l’acteur Peter Lanzani, qu’elle a rencontré sur le tournage de chuiquititas. (Photo: Twitter)

Lali Elle a participé à un spectacle, s’est fait des amis et est devenue célèbre avec les gars avec qui elle a commencé, certains d’entre eux sont même devenus des chanteurs. Puis il a rejoint un groupe avec les gars du casting de « Presque des anges », qui était l’une de ses émissions les plus populaires. Elle et le reste des garçons ont appelé le groupe Anges adolescents, groupe avec lequel ils sont devenus grands et connus.

7. En 2014, Lali a décidé sa carrière en solo

De 2007 à 2010, elle a été Marianella Rinaldi dans le roman pour enfants bien connu « Almost Angels ». (Photo: Instagram)

Il a passé quelques années à travailler avec d’autres collègues, à travailler avec son groupe et à faire des choses qui n’étaient pas tout à fait les siennes. Bien que ce travail soit bon pour elle et lui ait fourni le genre d’exposition dont elle avait besoin à l’époque, elle était tellement excitée de sortir son premier album solo sur 2014. Ça s’appelait « Danser » et ce fut un énorme succès auprès des fans.

6. Elle est très proche de sa famille

Lali Espósito et sa famille ont toujours été très proches. (Photo: Instagram)

Sa mère, Marie, est son manager et travaille avec elle. Son père, Carlos, est un entraîneur de football. Elle est aussi proche de son frère, Patrick, et sa sœur, Ana. Ils ont grandi ensemble, sont allés à l’école ensemble, n’ont pas quitté la ville dans laquelle ils sont nés et ont grandi jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études secondaires.

5. Pas encore marié

En 2014, elle a remporté le Kids Choice Awards USA du meilleur artiste latin. (Photo: Twitter)

Lali Elle n’est pas mariée, bien qu’elle semble aimer l’amour. Il a eu de nombreuses relations de haut niveau avec des hommes du milieu. Elle a passé quatre ans à sortir avec sa co-star de « Chiquititas » Oui « Presque des anges », Peter Lanzani. Elle a commencé à sortir avec un musicien nommé Benjamin Amadeo pendant encore quatre ans à partir de 2011.

Elle est ensuite sortie avec un autre co-star et acteur nommé Mariano Martinez depuis environ deux ans. Elle est sortie avec un ingénieur du son de 2017 à 2020. Elle a rarement été vue célibataire.

4. A une ligne de parfums

Si elle n’était pas actrice et chanteuse, elle aurait aimé être psychologue. (Photo: Twitter)

En plus d’agir et de chanter, Lali Elle est également designer. Création d’une ligne de parfums en 2013. Il a également travaillé avec 47 rue pour créer une collection de vêtements en même temps. Cela fait d’elle plus qu’une simple chanteuse et actrice, une femme d’affaires.

3. Lali défend le don d’organes

Fondation, je fais un don pour vous. (Photo: Twitter)

À Lali Il est passionné par de nombreuses choses dans sa vie et le don de ses organes en fait partie. Travaille en étroite collaboration avec le Fondation Dono x vous, qui vise à sensibiliser à l’importance du don d’organes. Vous voulez vous assurer que les gens savent ce qu’ils font, comment ils le font et quels types de vies ils pourraient sauver si le pire se produisait.

2. Lali est considérée comme pro-choix

Lali est allée au mauvais casting, cela l’a aidée à obtenir son rôle de Malena / Coco dans « Rincón de Luz ». (Photo: Instagram)

Un autre sujet sur lequel Lali parler est le droit de choisir. Elle croit que les femmes devraient pouvoir se rendre chez un médecin et demander à interrompre une grossesse jusqu’à quatorze semaines de gestation sans autre raison que le fait qu’elles le souhaitent. Elle est active dans la lutte pour ce droit depuis un certain temps.

1. Lali est une personne très privée

La plus grande passion de Lali est de voyager. (Photo: Instagram)

Peut-être Lali avoir une vie très publique, mais garder sa vie privée pour elle-même. Après avoir passé une grande partie de sa vie à la vue du public, elle se rend compte qu’il y a certaines choses qu’elle doit garder pour elle. Vous ne cherchez pas toujours à tout partager sur votre vie avec le monde, et c’est quelque chose que vous continuerez probablement à faire.