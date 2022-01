Degrassi de retour en 2023 avec la renaissance de la série sur HBO Max

Il sera bientôt temps de rencontrer les nouveaux étudiants dans un Dégrassi renaissance de la série. HBO Max a annoncé qu’une toute nouvelle incarnation de la série dramatique du lycée revient avec un renouveau en 2023. Par Shadow and Act, la série vient des showrunners Lara Azzopardi (The Bold Type) et Julia Cohen (Riverdale) avec 10 des épisodes d’une heure devraient être lancés aux États-Unis sur HBO Max l’année prochaine. Le tournage devrait commencer plus tard en 2022.

La logline de la renaissance de HBO Max de Dégrassi se lit comme suit : « Une reprise du drame original pour adolescents, Dégrassi est une série axée sur les personnages sur l’expérience du lycée et le voyage passionnant et souvent douloureux de la découverte de soi. Se déroulant à Toronto, la nouvelle série explore un groupe d’adolescents et de professeurs d’école vivant dans l’ombre d’événements qui les unissent et les déchirent. La série voyage profondément dans les cœurs et les maisons de personnages divers et compliqués, alors qu’ils luttent pour trouver leur nouvelle normalité, recherchant l’espoir, la rédemption et l’amour. »

« Série après série, les Dégrassi continue d’avoir un impact indélébile sur les jeunes téléspectateurs à la recherche d’une narration fiable et authentique », a déclaré Amy Friedman, responsable de la programmation pour les enfants et la famille, Warner Bros.« WildBrain continue de capturer astucieusement la vie au lycée dans un format convaincant qui peut être vécu de manière transparente sur HBO Max.

Eric Ellenbogen, PDG de WildBrain, a ajouté : « Je suis ravi que notre toute première commande de HBO Max soit pour Degrassi, une franchise vraiment vénérable avec un public très dévoué et passionné. C’est encore une autre propriété à feuilles persistantes de notre vaste bibliothèque IP que nous ravivons avec une nouvelle vision et une approche créative d’abord.

« Maintenant dans sa quatrième décennie, Dégrassi est l’une de ces propriétés à feuilles persistantes bien-aimées qui demande à être rafraîchie pour chaque nouvelle génération », a également déclaré Josh Scherba, président de WildBrain. « Stephanie Betts, notre directrice du contenu, ainsi que les showrunners, Lara Azzopardi et Julia Cohen, ont imaginé évolution pour Dégrassi qui, tout en restant fidèle à l’honnêteté fondamentale, à l’humanité et à l’intégrité de la marque, promet aux fans un voyage dans un nouveau territoire passionnant, à la fois créatif et dramatique. Nous sommes ravis de nous associer à HBO Max pour offrir cette nouvelle vision aux fans et étendre Dégrassil’héritage.





HBO Max a également obtenu les droits américains pour les 14 saisons de la longue série Degrassi : la prochaine génération. Il commencera à être diffusé plus tard ce printemps et sera également diffusé sur Cartoon Network à une date ultérieure qui n’a pas encore été annoncée. Cela a été remplacé par la série Netflix Degrassi : classe suivante, qui n’a duré que de 2016-2017. Azzopardi et Cohen espèrent que ce renouveau se déroulera beaucoup mieux sur HBO Max.

« Ce qui nous passionne peut-être le plus dans la relance de cette franchise bien-aimée, c’est de la transformer en un drame d’une heure véritablement sérialisé. Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de diriger cette évolution et de ramener cette série emblématique dans les foyers », ont déclaré les deux.

DégrassiLa renaissance de débutera le tournage cet été avec une première prévue pour l’année prochaine sur HBO Max.





