La série qui a battu Marvel et qui avait déjà un multivers

merveille

Le 17 décembre a eu lieu la dernière première du MCU qui a présenté des apparitions vedettes du vieux Peter Parker. Tobey Maguire et Andrew Garfield ont rencontré Tom Holland sur grand écran, mais l’idée avait déjà été présentée par d’autres fictions.

©IMDBSpider-Man dans le spider-verse serait connecté au MCU.

C’est plein de vidéos sur Youtube et sur les réseaux où la réaction du public des théâtres aux premières apparitions de Andrew Garfield et après Tobey Maguire dans Spider-Man : pas de chemin vers la maison. L’idée du multivers était quelque chose avec laquelle dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) Cela faisait longtemps que l’on spéculait mais jusqu’à présent, cela n’avait pas été travaillé aussi minutieusement qu’en 2021. Des séries comme « Et qu’est-ce qui se passerait si…? » Oui Loki ils l’ont présenté, puis il a été repris dans le dernier film de jon watts.

Les multivers font partie du monde des super-héros depuis pratiquement ses origines, et les amener à l’écran était quelque chose sur lequel beaucoup ont spéculé. Mais s’il faut parler de productions originales, le MCU perd dans cette catégorie en termes de réalités parallèles. La franchise de films avec laquelle je suis né Hombre de Hierro en 2008, ce n’est pas celui qui a le premier introduit le concept au cinéma ou dans le monde des séries et il y a eu un autre grand classique qui les a devancés.

Il s’agit de Power Rangers, la fiction créée par Haim Saban et Shuki Levy dans les années 1990, à commencer par Power Rangers de Mighty Morphin puis il y a eu une série de spin-offs tous axés sur différents types de personnages joués par des adolescents et des jeunes qui voulaient sauver le monde des invasions extraterrestres. Au total, il existe près d’une vingtaine de versions de super-héros représentées par des couleurs comme le rouge, le bleu et le jaune, et quelques chemins croisés dans un épisode inoubliable.

Le 5 octobre 2002, power rangers force sauvage a eu un épisode où toutes les versions qui ont jamais joué un Ranger rouge dans la franchise. Le chapitre a été présenté comme un hommage aux dix ans depuis la naissance de la franchise et a été intitulé « Toujours rouge ». Le déclencheur est une tentative du Général Venjix qui veut perpétuer l’héritage de la roi mondo et envahir la Terre, mais est découvert par Andros, le Ranger de l’espace rouge qui avertit Tom Olivier de la situation et il est chargé d’invoquer tous les personnages pour sauver la planète.

Sont-ils à nouveau Spider-Man ?

On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des versions de peter parker à partir de Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais deux possibilités sont spéculées. D’une part, on pense qu’ils pourraient réapparaître dans le film Guerres secrètes, où différents personnages sont kidnappés par Le Beyonder qui les oblige à s’affronter. D’autre part, on parle de la possibilité que chacun poursuive sa propre histoire, avec Spiderman 4 Oui L’incroyable Spider-Man 3. Dans ce contexte, une rumeur qui gagne beaucoup de force est celle de la possibilité que Le venin de Tom Hardy fait face à la Peter Parker de Garfield.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂