Ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire : qui était le grand absent à la première de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Hier soir, Los Angeles s’est déguisée pour faire place à l’avant-première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Dans quelques jours, le troisième film dans lequel il jouera Tom Holland chez Marvel sortira en salles, il était donc déjà présenté avec un incroyable tapis rouge. L’interprète de Peter Parker et ses collègues, Zendaya et Jacob Batalon sont apparus pour présenter ce film.

A leurs côtés, les comédiens qui donneront vie aux six sinistres ainsi que Benedict Cumberbatch étaient également présents. Cependant, tout comme Tom Holland qui étaient vraiment très attendus à la première étaient Andrew Garfield et Tobey Maguire. Les prédécesseurs de Holland mettent en vedette, il y a des mois, des rumeurs d’un retour à Marvel grâce à Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Selon diverses théories, Garfield et Maguire apparaîtront aux côtés de Tom, générant ainsi le premier spiderverse de la franchise. Cependant, cette information n’a jamais été confirmée, donc son apparition dans l’avant-première du film était l’un des derniers espoirs que les fans avaient à croire en la possibilité de voir les trois artistes ensemble. C’est-à-dire que les premiers Spider-Man brillaient par leur absence.

Mais, au-delà de tout, il y a un acteur qui faisait partie du MCU et qui était toujours présent aux premières de Spider-Man et pas maintenant. Voici Robert Downey Jr, qui a joué Iron Man et était le grand mentor du Hollandais Peter Parker. Les stars de la franchise ont une grande amitié et se soutiennent toujours, il fallait donc s’attendre à ce qu’elles se retrouvent sur le tapis rouge.

Cependant, la réalité est que Downey Jr n’était pas là et que de nombreux fans l’ont manqué. En tout cas, il faut préciser que l’acteur ne fait plus partie du plus grand studio hollywoodien car son personnage est mort en Avengers : fin de partie donnant une grande clôture à votre histoire. Bien que cela ne signifie pas que pour le caractère de Tom Holland reste l’un des membres les plus importants de The Avengers.

