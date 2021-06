Découvrez l’activité physique de votre signe

L’activité physique est essentielle pour maintenir une vie saine, contribuer au bien-être physique et émotionnel, augmenter la qualité de vie et la longévité des êtres humains. Pratiquer une activité physique est essentiel pour tous, quel que soit l’âge. Que ce soit en groupe ou seul, à l’intérieur des gymnases ou à l’extérieur, bouger son corps est la première étape pour lutter contre la sédentarité et éviter diverses maladies liées à l’obésité.

Il y a ceux qui aiment faire de l’exercice, d’autres ont un peu plus de mal à trouver cette inspiration et à pratiquer un sport, mais qu’en dit l’astrologie ? Nous savons que le thème astral de chaque personne en dit long sur ses caractéristiques et préférences personnelles, et cela est également vrai pour le type d’activité physique qui nous intéresse ou non. C’est-à-dire que chaque signe a une propension plus ou moins grande à choisir un certain exercice. Découvrez le type d’activité physique qui convient à chaque signe ci-dessous et choisissez l’option parfaite pour vous.

bélier

L’un des représentants des signes de feu, le Bélier valorise la liberté, le mouvement et la vitalité. Malgré leur grande impatience, les natifs de ce signe peuvent utiliser cette caractéristique à leur avantage, en utilisant le sport comme moyen d’exsuder de l’énergie. Par conséquent, ils s’identifient généralement à des exercices intenses comme le CrossFit ou les arts martiaux, ou à des exercices qui demandent beaucoup de courage, comme les sports extrêmes en général. De plus, les Aryens sont souvent très compétitifs dans leur vie personnelle et professionnelle. Les sports de groupe, comme le volley-ball et le football, seront certainement les bienvenus si un coéquipier les appelle à un match, après tout, ils n’hésitent pas à relever le défi.

Taureau

Connus pour être les plus simples du zodiaque, les Taureaux préfèrent les pratiques qui peuvent être pratiquées à l’intérieur, comme le yoga ou un tapis roulant, après tout, le fait qu’ils apprécient la tranquillité ne signifie pas qu’ils détestent faire de l’exercice, bien au contraire.

Les natifs du Taureau sont assez vaniteux et disciplinés, bien qu’ils soient un peu plus sélectifs dans leurs prédilections. Si l’occasion se présente, Touro peut également être encouragé par les activités de plein air, à condition qu’il soit proche de la nature et qu’il puisse combiner l’exercice physique avec quelque chose de plaisant, comme un plongeon dans une cascade ou un coucher de soleil. Par conséquent, les activités physiques telles que la randonnée, la course dans le parc ou le vélo sont totalement Taureau.

jumeaux

Les Gémeaux sont l’un des signes aériens, c’est-à-dire que ses principales caractéristiques sont la légèreté, l’interaction et la polyvalence. Ce signe est aussi l’un des plus créatifs du zodiaque, donc des activités plus atypiques comme la pole dance ou le ballet fitness devraient plaire à un Gémeaux.

Très sociables et communicatifs, les Gémeaux adorent les activités de groupe, où ils rencontrent de nouvelles personnes et s’amusent tout en faisant de l’exercice. Par conséquent, les sports d’équipe comme le football, le basket-ball ou ceux qui peuvent être pratiqués en extérieur comme le footvolley sont préférés. De plus, les activités qui combinent endurance physique et rapidité mentale comme la course ou l’escalade peuvent être un bon choix pour les Gémeaux, qui aiment tester leurs limites.

Cancer

Le cancer n’est pas un signe connu pour aimer l’activité physique. Parce qu’ils sont plus liés aux émotions humaines qu’à la partie physique, les Cancers ne se font pas un devoir de passer des heures à sculpter leur corps dans une salle de sport, par exemple. Cela ne veut pas dire qu’ils ne reconnaissent pas les bienfaits des activités physiques, mais ils sont juste un peu plus exigeants au moment de les choisir. Les Cancers s’intéressent aux sports et à l’exercice plus calmes où le risque de blessure est presque nul. À titre d’exemple, nous avons la natation et l’aquagym. Quant aux Cancers qui veulent aller plus loin, pourquoi ne pas essayer l’équitation ? Comme c’est un sport en lien direct avec la nature et les animaux, il plaira certainement aux natifs de ce signe intense.

Lion

Les Lions sont très actifs et adorent être en déplacement, donc choisir les activités physiques parfaites pour quelqu’un de ce signe n’est pas une tâche difficile. Ils recherchent des sports de compétition, car quiconque de Lion n’entrerait jamais dans une bataille si elle passait inaperçue. La préférence va aux activités d’équipe qui sont pour la plupart animées et amusantes, contribuant à la santé et au bien-être.

Bien qu’anxieux, les Lions sont très disciplinés et vaniteux et réussissent bien en haltérophilie et en musculation olympiques. Les modalités qui impliquent la vitesse, le développé couché et la coordination motrice (et on peut citer ici l’entraînement en circuit et le CrossFit) seront inévitablement parmi les activités physiques préférées des personnes de ce signe.

vierge

De tous les signes appartenant à l’élément terre, la Vierge est le plus rationnel. Les natifs de ce signe ne peuvent être en paix sans planifier leur routine dans les moindres détails. Pour eux, prendre soin de leur santé ne peut être laissé de côté.

De tous les attributs de ce signe, la concentration, la discipline et la praticité sont les plus notables, par conséquent, les Vierges partent à la recherche d’activités où elles peuvent améliorer leur sensibilité corporelle et leur résistance physique, montrant à quel point elles sont perfectionnistes et exigeantes même quand il est temps pour prendre soin de la santé. Le ballet et le kung fu sont des activités indiquées pour ce signe, car il est essentiel d’avoir un regard détaillé et la patience de répéter les mouvements jusqu’à atteindre la perfection.

Des activités plus introspectives telles que le Pilates ou le yoga peuvent également être une bonne option, car ce sont des exercices qui impliquent la respiration et la concentration et qui travaillent également la flexibilité et l’endurance physique.

Kg

Les Balances sont généralement des passionnés de sport en général. Ils aiment les activités physiques qui combinent soins de santé et socialisation. Si c’est à l’extérieur, c’est encore mieux.

Des sports comme le tennis, le football et le basket-ball figurent sur la liste des favoris parmi les personnes nées sous l’influence de ce signe. Dans un match entre amis, la Balance servira toujours d’intermédiaire pour les équipes et sera également juge du jeu, après tout, le leadership est une compétence innée chez les personnes du signe de la Balance. Le jiu-jitsu, le tae kwon do, le muay thai et les arts martiaux en général peuvent également être un bon choix, car ce sont des activités avec un fort sens de l’équipe et de la communauté.

Scorpion

Les Scorpion sont plus introvertis et réservés. Pour cette raison, ils préfèrent les sports plus individuels, dans lesquels ils ne comptent que sur leurs propres performances, comme la natation, le surf ou le golf.

Les natifs de ce signe sont assez intenses et absorbent généralement les émotions qui les entourent. Ainsi, ils peuvent être de grands pratiquants de combats comme la boxe, le muay thai et le karaté, car, en plus de développer une bonne maîtrise de leur propre corps, ils pourront aussi exprimer leurs émotions à travers les coups. Le Scorpion se sentira apaisé et détendu après avoir beaucoup transpiré et canalisé toute son énergie dans des exercices de haute intensité.

Sagittaire

Le Sagittaire est un signe qui doit être en mouvement pour l’équilibre physique et mental. Les Sagittaires sont très actifs et font toujours mille choses en même temps. Avec le sport, ce ne serait pas différent. Les exercices en plein air, en particulier ceux impliquant l’aventure, sont en fait le visage de ce signe, connu pour être le plus aventureux du zodiaque. Optimistes et opposés à la routine, les Sagittaires recherchent des activités dans lesquelles ils s’amélioreront toujours et apprendront quelque chose de nouveau.

Des exercices comme le surf, le canoë, la descente en rappel ou encore la course à pied sur le sable de la plage font partie des préférences de l’enseigne. Au sein des salles de sport, le Sagittaire optera pour des activités physiques alliant prise de masse musculaire et augmentation de l’agilité et de la souplesse, comme l’entraînement fonctionnel, qui cumule tous ces bienfaits.

Capricorne

Le Capricorne est le signe de la concentration et de la détermination. Bien qu’ils ne mettent pas les préoccupations esthétiques au premier plan, les Capricornes sont disciplinés et engagés dans leurs obligations. S’ils s’engagent dans une activité physique, ils la prendront certainement très au sérieux.

Comme ils sont toujours occupés, les personnes du signe du Capricorne trouveront difficilement le temps d’aller à la salle de sport, préférant des activités plus dynamiques et plus courtes, qui peuvent être pratiquées dans n’importe quel environnement. Le yoga, le Pilates ou les circuits extérieurs intenses sont d’excellentes options pour ce signe.

Aquarium

Connus pour leur facilité à socialiser et à innover, les Verseaux s’intéressent à la plupart des sports existants. Les natifs du Verseau aiment prendre du temps pour eux et prendre soin de leur corps. Hyperactifs, amateurs de vitesse et très anxieux, ils préfèrent les sports extrêmes et de plein air, qui augmentent l’adrénaline, en plus de contribuer à maintenir leur santé à jour. Ses sports préférés sont le parachutisme, la course à pied et le triathlon.

Les Verseaux sont des fans de trails et adorent le football, s’entraînant et enracinant leur équipe préférée. C’est aussi un signe qui ne vit pas sans technologie. Les eSports, comme on appelle les jeux en ligne, ont du succès chez Aquarius, en particulier les jeux interactifs et joués en équipe.

Poisson

Les Poissons sont un signe étroitement lié au mysticisme et à la spiritualité. Les Poissons sont des romantiques et des rêveurs. Pour s’intéresser à un sport, ils doivent y trouver un but. Les activités liées aux émotions telles que le yoga et le tai chi chuan sont des options judicieuses pour une personne de ce signe. Parce qu’ils sont sensibles, ils n’aiment pas beaucoup les sports d’impact comme le football, le rugby ou le jiu-jitsu, mais les Poissons aiment les sports où ils peuvent se connecter avec eux-mêmes et se détendre, comme la natation.

Créatifs et un peu inattentifs, ils préfèrent toujours être accompagnés d’un moniteur ou d’un entraîneur personnel, sinon ils se laisseront distraire et se désintéresseront de l’activité. Les cours de danse, qui peuvent aller de quelque chose de plus libre comme la zumba à quelque chose qui nécessite plus de discipline comme le ballet, sont également d’excellentes options, car ils travaillent sur la coordination, améliorent la condition cardiorespiratoire et explorent même la créativité des natifs des Poissons.

Note de l’éditeur – L’astrologie ne peut pas être considérée comme une règle. En plus d’une analyse approfondie du thème astral, il est important de considérer les préférences individuelles de chaque personne, en fonction de ses particularités et de son mode de vie. Par conséquent, les activités physiques recommandées selon chaque signe ne doivent pas restreindre les choix personnels de quiconque. La vérité est que nous ne pouvons tout simplement pas rester immobiles, alors permettez-vous d’expérimenter et d’apprendre de nouveaux sports, puis choisissez l’activité à laquelle vous vous identifiez le plus.

Il est à noter que chaque exercice doit être guidé par un professionnel de l’éducation physique, afin qu’il n’y ait pas de mal à ce qui devrait apporter du bien-être.